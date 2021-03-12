Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 12 березня

Розумна дівчина купила собі iPhone. У телефонній книзі на контакт "тато" вона поставила фото начальника поліції міста у формі, на контакт "дядя" – прокурора, на "брата" – спецназівця. У неї вже тричі крали цей телефон, але кожного разу підкидали назад.

Підбірка веселих анекдотів, приколів і мемів – далі в OBOZREVATEL.

РАЦС. Реєстратор урочисто:

– Чи згодні ви взяти в дружини цю жінку?

Наречений:

– А що, ви можете запропонувати щось краще?

***

У тролейбусі в Одесі:

– Бабусю, я доїду до центрального ринку?

– Ні.

Пасажир виходить на наступній зупинці. Бабуся, крекчучи, сідає на його місце:

– А от я доїду.

***

– Реклама працює?

– Так, працює. Вчора дали рекламу: "Потрібен сторож". Вночі обікрали.

***

– Ти чого такий невеселий?

– Знову з тещею посварився.

– Чого?

– Помив свої черевики над ванною, а пізніше чую тещин голос: "Звідки у ванні пісок?". Я й кажу: "З вас сиплеться".

***

Повна жінка приходить до спортмагазину і з погордою цікавиться в продавчині:

– Я хотіла б подивитися на купальник, який би мені підійшов.

Продавщиця, уважно оглядаючи її:

– Я теж.

***

Повернувся від зубного лікаря. Якби я знав державні таємниці, я б їх видав.

***

Чоловік у магазині питає:

– Яка риба у вас є?

– Оселедець.

– А ще яка?

– Немає. Через кризу транспорту нема, бензину нема.

– А цей красень сюди на таксі приїхав?

***

В одному багатому домі періодично збирається компанія для гри в карти. Господиня якось не витримує і кричить на чоловіка:

– Що за неподобство! Збираються, курять, п'ють! Я не бажаю це терпіти в своєму домі!

– Люба, заспокойся, це вже не твій дім.

***

– Вчора був у кіно і спостерігав чарівну сцену кохання.

– А що за фільм?

– Не знаю, коли включили світло, виявилося, що я сиджу спиною до екрану.

***

Розмова двох друзів:

– Як твої іспити в ДАІ?

– Завалив.

– На червоний поїхав?

– Та ні, навіть рушити з місця не дали. Сів, підготував місце, пристебнувся.

– Ну?

– А потім повертаюся до інспектора й кажу: "І вам раджу пристебнутися".

***

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку курйозних фото тварин. Домашні вихованці часто практикують свої інстинкти на предметах побуту, коли їхні господарі не бачать цього.