Анекдоти дня: смішні приколи про Старий Новий рік

Анекдот дня: Старий Новий рік – це не просто свято. Це контрольний удар по печінці!

OBOZREVATEL пропонує підняти передсвятковий настрій підбіркою актуальних анекдотів, приколів і жартів за 13 січня.

Анекдоти про Старий Новий рік

– Католицьке Різдво, Новий рік, православне Різдво, Старий Новий Рік, Водохреща, все це плавно перетікає в 14 лютого і 8 березня... А потім що?

– Потім закінчується здоров'я...

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– Дідусю Мороз, подаруй мені, будь ласка, на Старий Новий рік старий курс долара.

– Попроси щось більш здійсненне. Наприклад, єдинорога.

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Прикол про похмілля "Жарти по-русски" / Facebook

– Дорогий, я так хочу на Старий Новий Рік... шубу!

– Моя господарочко! Зараз піду куплю буряка й оселедцю!

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Ворожила на Старий Новий рік. Спалила ялинку, залила сусідів, мало не вбила валянком якогось чоловіка. Одразу приїхали швидка, пожежники та поліція. Тепер сиджу й розмірковую – хто ж з них мій суджений.

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Анекдот про свята "Жарти по-русски" / Facebook

На Старий Новий рік Дід Мороз також приходить. Тільки дарує секонд-хенд і недоїдки.

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– Чому православна церква в Росії не переходить на прийнятий у всьому світі григоріанський календар, а продовжує жити за юліанським, створюючи масу незручностей вірянам?

– Тому що тоді люди будуть відзначати ще й "Старе Різдво", як відзначають "Старий Новий Рік"!

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Побажання в Старий Новий рік "Жарти по-русски" / Facebook

Старий Новий рік – спробуйте перекласти це іноземцю, нехай поламає голову.

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Раніше OBOZREVATEL розповідав, як відзначаються Маланка в Україні, День святого Василя та Старий Новий рік. 13 і 14 січня українці щедрують, посівають і збираються за сімейними застіллями.