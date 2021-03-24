Анекдоти дня: приколи і меми за 24 березня

Уряд заявив, що підстав для підвищення цін немає, тому ціни будуть підвищувати безпідставно.

Веселі анекдоти, приколи та меми дня – далі в OBOZREVATEL.

– Вовочко, який у тебе улюблений предмет у школі?

– Скульптура неандертальця в кабінеті біології: на нашого директора схожий.

***

Сім'я перед обідом.

– Синку, що ти хочеш на обід? – запитує мама.

– Мені, як і татові.

– Пора тобі вже свою думку мати, а не на інших дивитися.

– Ну тоді, мамо, мені те саме, що й тобі.

– От розумний хлопчик.

***

Учителька:

– Вовочко, сподіваюся, я не побачу, як ти сьогодні списуєш контрольну?

– Я теж на це сподіваюся.

***

Тільки в нашій країні люди, які живуть на прожитковий максимум, встановлюють нам прожитковий мінімум.

***

– Вовочко, чому ти сьогодні в школу запізнився?

– Я стареньку через дорогу переводив!

– А чому так довго?

– Так вона йти не хотіла!

***

– Ви навіть не уявляєте, як вчасно до мене прийшли, – каже лікар хворому.

– У мене щось серйозне?

– Ще один день – і ви б одужали самі!

***

Материнська установка перед весіллям: "Донечко, хочу дати тобі добру пораду: ніколи не сперечайся з чоловіком, а одразу плач".

***

– Розо Львівно, як зрозуміти, що настає старість?

– Косметичка перетворюється на аптечку.

***

Поблизу травмпункту перебинтовані чоловік і дружина сідають у таксі:

– Тільки не женіть, будь ласка. А то вчора ми підсіли до такого лихача, потрапили в аварію.

Таксист радісно повертається:

– Ой, не впізнав, багатими будете.

***

Чоловік каже дружині:

– Відтоді, як ми стали давати нашому шибенику гроші за добрі оцінки, він став відмінником! Що ти думаєш з цього приводу?

– Схоже, вони ділять виручку з учителем.

***

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