Анекдоти дня: приколи і меми за 24 березня
Уряд заявив, що підстав для підвищення цін немає, тому ціни будуть підвищувати безпідставно.
Веселі анекдоти, приколи та меми дня – далі в OBOZREVATEL.Анекдоти та меми дня
– Вовочко, який у тебе улюблений предмет у школі?
– Скульптура неандертальця в кабінеті біології: на нашого директора схожий.
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Сім'я перед обідом.
– Синку, що ти хочеш на обід? – запитує мама.
– Мені, як і татові.
– Пора тобі вже свою думку мати, а не на інших дивитися.
– Ну тоді, мамо, мені те саме, що й тобі.
– От розумний хлопчик.
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Учителька:
– Вовочко, сподіваюся, я не побачу, як ти сьогодні списуєш контрольну?
– Я теж на це сподіваюся.
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Тільки в нашій країні люди, які живуть на прожитковий максимум, встановлюють нам прожитковий мінімум.
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– Вовочко, чому ти сьогодні в школу запізнився?
– Я стареньку через дорогу переводив!
– А чому так довго?
– Так вона йти не хотіла!
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– Ви навіть не уявляєте, як вчасно до мене прийшли, – каже лікар хворому.
– У мене щось серйозне?
– Ще один день – і ви б одужали самі!
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Материнська установка перед весіллям: "Донечко, хочу дати тобі добру пораду: ніколи не сперечайся з чоловіком, а одразу плач".
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– Розо Львівно, як зрозуміти, що настає старість?
– Косметичка перетворюється на аптечку.
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Поблизу травмпункту перебинтовані чоловік і дружина сідають у таксі:
– Тільки не женіть, будь ласка. А то вчора ми підсіли до такого лихача, потрапили в аварію.
Таксист радісно повертається:
– Ой, не впізнав, багатими будете.
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Чоловік каже дружині:
– Відтоді, як ми стали давати нашому шибенику гроші за добрі оцінки, він став відмінником! Що ти думаєш з цього приводу?
– Схоже, вони ділять виручку з учителем.
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