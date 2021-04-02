Анекдоти дня: приколи і меми за 2 квітня

Кажете, держава не допомагає малому бізнесу? Та ж завдяки таким дорогам шиномонтажні підприємства отримали прибуток на десять років уперед.

Актуальні жарти, приколи, анекдоти та меми – в добірці OBOZREVATEL за 2 квітня.

Психотерапевт – пацієнтові:

– Перед сном ви маєте залишати всі свої неприємності за дверима.

– Думаєте, моя дружина погодиться спати на сходах?

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– Чи не могли б ви знизити ціну за номер?

– Ну що ви, з таким чудовим краєвидом на море?

– А якщо я пообіцяю, що не буду дивитися у вікно?

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Молодик приходить до книжкового магазину:

– У вас є книга "Як стати мільйонером?"

– Є, але дуже раджу разом із нею придбати Кримінальний кодекс.

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Сусід винен мені сто гривень, тому тепер о першій годині ночі можна галасувати скільки хочеш – ніхто не поскаржиться.

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Лікар зустрічає свого давнього пацієнта:

– Ви маєте на рідкість гарний вигляд! Як ваша виразка?

– Поїхала на все літо до мами.

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Випадково відчинені двері в шкільній підсобці обернулися для Вовочки довічною "п'ятіркою" з української мови та фізкультури.

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Інкасаторська машина зіткнулася з екіпажем ДАІ. Дві години не могли з'ясувати, де чиї гроші.

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Треба сходити до окуліста. У магазині очі розбігаються. Бачу ціни – на лоб лізуть. Дивлюся в гаманець – взагалі нічого не бачу.

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– Тату, нам задали написати твір про батьків. Як написати краще: "Тато багато працює" або "Тато багато заробляє"?

– Пиши, як хочеш, тільки обов'язково додай: "На ремонт класу тато грошей більше не дасть".

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– Ви не повідомляли про зникнення кредитної картки, тому що злодій витрачав набагато менше, ніж ваша дружина?

– Саме так, ваша честь.

– Але навіщо ж ви все ж повідомили зараз?

– Схоже, кредитну картку знайшла дружина злодія!

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Як повідомляв OBOZREVATEL, принца Гаррі під час прогулянки з його собакою на пляжі в Каліфорнії зняли папараці. Як відомо, раніше герцог Сассекський влаштувався працювати головним виконавчим директором у компанії, що займається коучингом і психічним здоров'ям.