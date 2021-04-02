Анекдоти дня: приколи і меми за 2 квітня
Кажете, держава не допомагає малому бізнесу? Та ж завдяки таким дорогам шиномонтажні підприємства отримали прибуток на десять років уперед.
Актуальні жарти, приколи, анекдоти та меми – в добірці OBOZREVATEL за 2 квітня.Анекдоти дня
Психотерапевт – пацієнтові:
– Перед сном ви маєте залишати всі свої неприємності за дверима.
– Думаєте, моя дружина погодиться спати на сходах?
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– Чи не могли б ви знизити ціну за номер?
– Ну що ви, з таким чудовим краєвидом на море?
– А якщо я пообіцяю, що не буду дивитися у вікно?
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Молодик приходить до книжкового магазину:
– У вас є книга "Як стати мільйонером?"
– Є, але дуже раджу разом із нею придбати Кримінальний кодекс.
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Сусід винен мені сто гривень, тому тепер о першій годині ночі можна галасувати скільки хочеш – ніхто не поскаржиться.
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Лікар зустрічає свого давнього пацієнта:
– Ви маєте на рідкість гарний вигляд! Як ваша виразка?
– Поїхала на все літо до мами.
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Випадково відчинені двері в шкільній підсобці обернулися для Вовочки довічною "п'ятіркою" з української мови та фізкультури.
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Інкасаторська машина зіткнулася з екіпажем ДАІ. Дві години не могли з'ясувати, де чиї гроші.
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Треба сходити до окуліста. У магазині очі розбігаються. Бачу ціни – на лоб лізуть. Дивлюся в гаманець – взагалі нічого не бачу.
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– Тату, нам задали написати твір про батьків. Як написати краще: "Тато багато працює" або "Тато багато заробляє"?
– Пиши, як хочеш, тільки обов'язково додай: "На ремонт класу тато грошей більше не дасть".
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– Ви не повідомляли про зникнення кредитної картки, тому що злодій витрачав набагато менше, ніж ваша дружина?
– Саме так, ваша честь.
– Але навіщо ж ви все ж повідомили зараз?
– Схоже, кредитну картку знайшла дружина злодія!
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Як повідомляв OBOZREVATEL, принца Гаррі під час прогулянки з його собакою на пляжі в Каліфорнії зняли папараці. Як відомо, раніше герцог Сассекський влаштувався працювати головним виконавчим директором у компанії, що займається коучингом і психічним здоров'ям.