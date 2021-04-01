Анекдоти дня: приколи і меми за 1 квітня

Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому двірник Іван вирішив викинути мітлу і купити рушницю.

Веселі приколи, анекдоти і меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 1 квітня.

Переляканий хворий вибігає з операційної.

Медсестра:

– Куди ж ви, у вас же операція!

– Там сказали: "Не хвилюйтеся, операція з видалення апендициту – найлегша".

– І?

– Тільки сказали це не мені, а молодому хірургу!

***

– Чого ви така сумна?

– Донька виходить заміж, але вона зовсім не вміє готувати.

– Не переживайте, ще невідомо, чи зуміє її чоловік заробити на харчування.

***

Чоловік шукає по всій квартирі свідоцтво про шлюб.

– І де цей папірець про тюремне ув'язнення?

– Ні, любий, скоріше, це твій довічний абонемент на триразове харчування!

***

Рибак на березі закидає дві вудки: одну – в річку, другу – собі за спину. Йде перехожий і запитує:

– Вудка в річці – це зрозуміло. А навіщо іншу за спину кидаєш?

– Не скажу.

– Скажи, наллю 100 грамів.

– Давай.

Випив і каже:

– На вудку, яка в річці, нічого не клюнуло, а на ту, яка позаду, – ти вже п'ятий.

***

Господар ресторану – офіціантові:

– Цей тип у кутку вже хвилин 40 спить за столом. Чому ти його не видвориш?

– А я буджу його кожні десять хвилин, він просить рахунок і розраховується.

***

Заходить амбал у ресторан. Адміністратор:

– Що ви хотіли?

– Влаштуватися охоронцем.

– А що вмієте?

Амбал заходить до зали, хапає одного дуже великого чоловіка і легко викидає його на вулицю через вікно.

– Ну як?

– У принципі нічого. Зараз господар зайде назад – тоді продовжимо розмову.

***

Чоловік повертається з полювання.

– Як справи, любий?

– Все чудово, тепер місяць не будемо купувати м'яса.

– Ти убив лося?

– Ні, пропив всю зарплату.

***

Теща сидить на дивані. Над нею висить величезний старовинний годинник. Коли вона встала, годинник упав.

– Вічно він спізнюється! – каже зять.

***

На уроці задали твір "Якби я був директором". Усі пишуть, один Вовочка задумливо дивиться у вікно.

Учителька:

– Вовочка, ти чому не пишеш?

– На секретарку чекаю.

***

Сільський коваль вчить нового підмайстра:

– Зараз я вийму з вогню підкову. Як тільки кивну головою, бий по ній молотом.

Так підмайстер одразу став ковалем.

***

– Абраме, у мене для тебе чудова новина!

– Розочка, і що за новина?

– Ти таки не дарма платив страховку за автівку!

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог з Індії Пуджа Махіджа назвала кілька способів позбавитися від мішків під очима. За словами фахівця, не варто лякатися набряків навколо очей уранці.