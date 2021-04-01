Анекдоти дня: приколи і меми за 1 квітня
Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому двірник Іван вирішив викинути мітлу і купити рушницю.
Веселі приколи, анекдоти і меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 1 квітня.Анекдоти і меми дня
Переляканий хворий вибігає з операційної.
Медсестра:
– Куди ж ви, у вас же операція!
– Там сказали: "Не хвилюйтеся, операція з видалення апендициту – найлегша".
– І?
– Тільки сказали це не мені, а молодому хірургу!
***
– Чого ви така сумна?
– Донька виходить заміж, але вона зовсім не вміє готувати.
– Не переживайте, ще невідомо, чи зуміє її чоловік заробити на харчування.
***
Чоловік шукає по всій квартирі свідоцтво про шлюб.
– І де цей папірець про тюремне ув'язнення?
– Ні, любий, скоріше, це твій довічний абонемент на триразове харчування!
***
Рибак на березі закидає дві вудки: одну – в річку, другу – собі за спину. Йде перехожий і запитує:
– Вудка в річці – це зрозуміло. А навіщо іншу за спину кидаєш?
– Не скажу.
– Скажи, наллю 100 грамів.
– Давай.
Випив і каже:
– На вудку, яка в річці, нічого не клюнуло, а на ту, яка позаду, – ти вже п'ятий.
***
Господар ресторану – офіціантові:
– Цей тип у кутку вже хвилин 40 спить за столом. Чому ти його не видвориш?
– А я буджу його кожні десять хвилин, він просить рахунок і розраховується.
***
Заходить амбал у ресторан. Адміністратор:
– Що ви хотіли?
– Влаштуватися охоронцем.
– А що вмієте?
Амбал заходить до зали, хапає одного дуже великого чоловіка і легко викидає його на вулицю через вікно.
– Ну як?
– У принципі нічого. Зараз господар зайде назад – тоді продовжимо розмову.
***
Чоловік повертається з полювання.
– Як справи, любий?
– Все чудово, тепер місяць не будемо купувати м'яса.
– Ти убив лося?
– Ні, пропив всю зарплату.
***
Теща сидить на дивані. Над нею висить величезний старовинний годинник. Коли вона встала, годинник упав.
– Вічно він спізнюється! – каже зять.
***
На уроці задали твір "Якби я був директором". Усі пишуть, один Вовочка задумливо дивиться у вікно.
Учителька:
– Вовочка, ти чому не пишеш?
– На секретарку чекаю.
***
Сільський коваль вчить нового підмайстра:
– Зараз я вийму з вогню підкову. Як тільки кивну головою, бий по ній молотом.
Так підмайстер одразу став ковалем.
***
– Абраме, у мене для тебе чудова новина!
– Розочка, і що за новина?
– Ти таки не дарма платив страховку за автівку!
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог з Індії Пуджа Махіджа назвала кілька способів позбавитися від мішків під очима. За словами фахівця, не варто лякатися набряків навколо очей уранці.