Анекдоти дня: найсмішніші приколи за 22 грудня
Народна прикмета: якщо ви кинули камінь у калюжу і не бачите кіл, значить, прийшла зима.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує добірку найсмішніших анекдотів за 22 грудня.
Анекдоти дня
Старий друг краще, ніж два нові. Однак з подругами – все навпаки.
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Коли ми навчалися в школі, охоронців у нас не було. З усім справлялася прибиральниця з мокрою шваброю.
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Вранці після великого вечірнього скандалу дружина телефонує чоловікові на роботу:
– Я вже зрозуміла, що була винна, але тепер нічого не можу змінити.
– Чому це?
– Розумієш, я вже всім родичам і подругам розповіла, який ти козел.
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Пенсіонерка зайшла в Ощадбанк, побачила, що черги немає і всі п'ять віконець працюють, зрозуміла, що тут нема чого робити, і пішла скандалити до поліклініки.
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Мій наречений гучно під'їхав на мотоциклі до нашого дому, і батько від несподіванки розбив пляшку горілки. Після цього про весілля не могло бути й мови.
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– Пам'ятайте, якими раніше були алкаші?
– Так, "сині" з сусіднього під'їзду.
– А як зараз виглядають алкаші?
– Це твої друзі.
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– Кохана, я тут подумав, ми вже десять років разом і за всі роки я жодного разу не пошкодував про ні про що. Ти мене завжди виручала, дбала, приходила на допомогу...
– Та добре, зроблю я тобі чай!
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оптична ілюзія на фото з весілля на Ямайці викликала подив користувачів мережі: на знімку багато хто побачив дивні форми нареченої.