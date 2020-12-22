Анекдоти дня: найсмішніші приколи за 22 грудня

Народна прикмета: якщо ви кинули камінь у калюжу і не бачите кіл, значить, прийшла зима.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує добірку найсмішніших анекдотів за 22 грудня.

Анекдоти дня

Старий друг краще, ніж два нові. Однак з подругами – все навпаки.

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Коли ми навчалися в школі, охоронців у нас не було. З усім справлялася прибиральниця з мокрою шваброю.

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Жарт про час і вік Ololo.tv

Вранці після великого вечірнього скандалу дружина телефонує чоловікові на роботу:

– Я вже зрозуміла, що була винна, але тепер нічого не можу змінити.

– Чому це?

– Розумієш, я вже всім родичам і подругам розповіла, який ти козел.

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Пенсіонерка зайшла в Ощадбанк, побачила, що черги немає і всі п'ять віконець працюють, зрозуміла, що тут нема чого робити, і пішла скандалити до поліклініки.

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Прикол про українців і росіян скріншот

Мій наречений гучно під'їхав на мотоциклі до нашого дому, і батько від несподіванки розбив пляшку горілки. Після цього про весілля не могло бути й мови.

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– Пам'ятайте, якими раніше були алкаші?

– Так, "сині" з сусіднього під'їзду.

– А як зараз виглядають алкаші?

– Це твої друзі.

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– Кохана, я тут подумав, ми вже десять років разом і за всі роки я жодного разу не пошкодував про ні про що. Ти мене завжди виручала, дбала, приходила на допомогу...

– Та добре, зроблю я тобі чай!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оптична ілюзія на фото з весілля на Ямайці викликала подив користувачів мережі: на знімку багато хто побачив дивні форми нареченої.