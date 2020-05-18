Запізнення на 15 років і серйозні діагнози: дієтологи склали портрет типового клієнта

Середньостатистичний клієнт дієтолога, як правило, має досить шаблонну анкету, загальні моменти якої у багатьох клієнтів збігаються.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіли лікарі-дієтологи, яких ми попросили скласти портрет середньостатистичного клієнта і розповісти, як довго люди намагаються вирішити проблему власними силами або просто ігнорують її, перш, ніж звертаються до фахівця.

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: проблема ожиріння - це занадто серйозна річ, і з нею стикаються незалежно від віку.

"Мої клієнти - це люди, які ведуть сидячий спосіб життя. Переважно це люди інтелектуальної праці, так звані" білі комірці ". Серед моїх клієнтів більше жінок. Що стосується віку, то це жінки від 17 і до 60 років. Обрати домінуючу вікову групу неможливо. Серед клієнтів є підлітки і навіть діти, яких приводять батьки. Проблема ожиріння - це занадто серйозна річ, і з нею стикаються незалежно від віку.

Середньостатистична жінка за своє життя худне і поправляється 35 разів. Ось і підраховуйте, скільки мине часу, перш, ніж вона звернеться до дієтолога. Я не можу сказати, скільки мої клієнти відтягували візит до лікаря, рік чи десять років. У кожного клієнта це індивідуально".

Лікар-дієтолог Людмила Гончарова: за статистикою, люди намагаються вирішити проблему власними силами протягом 10-15 років

"Портрет мого клієнта: 35-55 років, керівник бізнесу або менеджер вищої ланки, одружений, є діти. 80% моїх клієнтів - це жінки, 20% - чоловіки. Керівник бізнесу - не тому, що це сидяча і нервова робота, вона у всіх нервова. Але ці люди - свідомі, вони розуміють, що організм - це теж бізнес, значить потрібно знайти грамотного фахівця, який все вибудує і розповість те, чого вони не знають.

За статистикою, люди намагаються вирішити проблему власними силами протягом 10-15 років. Ситуація може бути дуже запущеною, люди приходять з онконавантаженням, зі страшними діагнозами. Питаю: "У вас же вища освіта, ну чим ви думали?", А людина відповідає: "Мені було ніколи, і я думав, що все само мине".

Лікар-дієтолог Ольга Набока: до мене приходять люди, які вже пройшли через 2-3 дієти

"Портрет моєї цільової аудиторії виглядає наступним чином: жінка за сорок. Сидяча робота. Зайва вага понад 15 кг і, як мінімум, три серйозні діагнози. До мене приходять люди, які вже пройшли через 2-3 дієти, тобто пройшли через кілька спроб впоратися з проблемою самостійно і або у них нічого не вийшло, або вони не змогли утримати вагу. Хтось намагався схуднути сам, хтось це робив з дієтологом, але при цьому був не зовсім правильний, не точний підхід. Можливо використовувалися загальні програми, які не можуть допомогти всім".

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