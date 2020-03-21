Які продукти їсти на ніч, щоб добре спати

Хто добре спить, той краще їсть. І навпаки: все більше наукових досліджень показують, що часткові порушення сну сприяють збільшенню ваги.

Якщо взаємозв'язок між ожирінням і поганою якістю сну в даний час є фактом, то існування конкретної дієти, яка сприяє цьому, залишається сумнівним. Звичайно, чим більше збалансована дієта, тим краще ви відпочиваєте вночі. Однак кожна людина – це окрема історія, а показання вимагають персоналізації. За конкретними рекомендаціями La Reppublica звернулася до експерта.

"Молоко і злаки можуть сприяти сонливості, оскільки вони багаті на триптофан – амінокислотою, яка бере участь в регуляції ритмів сну. Однак для страждаючих шлунково-стравохідним рефлюксом було б непогано повечеряти блюдом з томатною пастою", – пояснює дієтолог Еллада Сіна з Університету Павії.

OBOZREVATEL пропонує вам ознайомитися з її головними порадами, які допоможуть поліпшити сон.

Перший компонент для хорошого сну – це міра. Ніколи не лягайте спати з порожнім шлунком або занадто повним, осільки обидві поведінки ускладнюють засинання. Легка вечеря полегшує процес травлення і, отже, сон.

Було б добре віддати перевагу простим способам приготування їжі і з'їсти трохи жирної їжі, тому що вона уповільнює спорожнення шлунка.

А ось солону, багату натрієм їжу - вона міститься в копчених, консервованих і попередньо приготованих продуктах, слід обмежити. Оскільки сіль затримує засинання і підсилює нічні пробудження. У свою чергу, це збільшує час поверхневого, а не глибокого сну.

Також остерігайтеся продуктів, які містять збуджуючі речовини, такі як кава, чай, енергетичні напої і навіть шоколад.

Що стосується кави, дослідження суперечливі. Вони надають різні ефекти, пов'язані з генетичними характеристиками, які показують більшу або меншу чутливість і реакцію на кофеїн. Але відомо, що споживачі кави часто курять, і нікотин, безсумнівно, найбільш сильно пов'язаний з порушенням сну у всіх дослідженнях, в яких учасники страждали безсонням.

Алкогольні напої заслуговують окремої глави. Відразу після вживання алкоголь викликає сонливість. Однак протягом ночі він викликає неспокійний сон і передчасне пробудження. Крім того, особливо в літньому віці алкоголь підвищує показники артеріального тиску як у чоловіків, так і у жінок.

З іншого боку, корисні трав'яні чаї та настої: квіти і листя рослин, таких, як ромашка, лимонний бальзам, мальва та глід. Вони мають заспокійливу дію.

Що стосується часу, необхідно поїсти за пару годин до сну, а також виконати легку фізичну активність, щоб полегшити травлення. Коротка прогулянка ідеальна, але в поточній ситуації можна обмежитися домашніми вправами. Нарешті, регулярність інших прийомів їжі і їх правильний розподіл протягом дня також можуть допомогти регулювати біологічний годинник і, отже, краще спати.

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