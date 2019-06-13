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Як приготувати ідеальний суп-пюре: рецепти і поради професіонала

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Суп-пюре, - одна з популярних в літню пору року страв, яка, незважаючи на простоту приготування, може мати дуже глибокий і насичений смак.

Про це розповіла відома кулінарна оглядач Фелісіті Клоук, повідомляє The Guardian.

Найважливішою складовою супу-пюре є овочі, їх повинно бути якомога більше, і вони повинні бути стиглими і обов'язково м'якими. Найкраще підходять помідори, кабачки і квасоля.

"Цей сільський суп зобов'язаний своїм тілом і речовиною квасолі", - пишуть про цю страву кулінари.

Як приготувати ідеальний суп-пюре: рецепти і поради професіонала

Квасолю переважно брати свіжу, але можна використовувати і сушену, замочивши її в воду на ніч і кинувши в окріп на 15 хвилин до додавання безпосередньо в суп. Деякі використовують і консервовану квасолю, але вона занадто м'яка.

Крім того, можна використовувати гарбуз, горох, картоплю, моркву, ріпу, цибулю-порей, селеру, стручкову квасолю, мангольд.

Суп-пюре традиційно робиться з овочів, але часто в нього додають і м'ясо, - це може бути баранина або шинка.

Часто в нього додають і макарони, будь-які маленькі або подрібнену вермішель, іноді можна використовувати рис, - це додасть крохмалю страви (як альтернативу можна подавати просто з хлібом).

Як приготувати ідеальний суп-пюре: рецепти і поради професіонала

З сирів зазвичай використовують грюйер або пармезан.

Відносно спецій, переважно використовувати морську сіль, часник, базилік, гвоздику та будь-які інші за смаком.

Як приготувати ідеальний суп-пюре: рецепти і поради професіонала

Знаючи ці маленькі секрети, можна скористатися рецептами OBOZREVATEL.Smak і приготувати:

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку рецептів і порад з приготування найсмачнішої піци.

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