Рецепты взяты с сайта автора.

У итальянской пасты тысячи вариаций и я, наверное, не ошибусь, если скажу, что все они удивительно хороши. В своей жизни перепробовал и приготовил множество различных вариантов этого блюда и хочу поделиться самыми простыми и вкусными рецептами.

Паста с тунцом и оливками

Время подготовки 10 минут

Время приготовления 15-20 минут

Порции 2

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г. Паста Тальятелле

0,5 шт. Репчатый лук (половина небольшой луковицы)

6-7 шт. Оливки (без косточки)

90 г. Консервированный тунец (кусками в собственном соку)

0,5 шт. зубчика чеснока

50 мл.л. Белое сухое вино

30 г. Сыр Пармезан

Оливковое масло (для жарки)

Соль, перец (по вкусу)

ПАСТА С ТУНЦОМ И ОЛИВКАМИ

Тальятелле отвариваем до готовности в подсоленной воде. Для отваривания макарон я всегда пользуюсь одной пропорцией – на 1 литр воды 100 грамм макарон и 10 г соли. Пасту необходимо отваривать на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. Лук мелко режем и обжариваем на сковороде с небольшим количеством оливкового масла, до тех пор он не станет прозрачным. Добавляем консервированный тунец (без сока) оливки, мелко порубленный чеснок и белое вино. Даем вину немного упариться. Перед тем как выложить в сковородку отваренные тальятелле, добавляем небольшое количество воды, в которой они варились. Так паста с тунцом и оливками будет намного сочней. Выкладываем тальятелле и хорошо перемешиваем с тунцом, тушим еще минуту, не более. Выкладываем пасту на тарелки, посыпаем тертым пармезаном и свежемолотым перцем.

ПАСТА БОЛОНЬЕЗЕ С СЕЛЬДЕРЕЕМ

Паста болоньезе – один из самых распространенных вариантов итальянской пасты. А еще болоньезе – это название мясной заправки, с которой она готовится. Основа заправки – говяжий или телячий фарш, томаты, лук и чеснок. Наверное, не существует какого-то канонического рецепта приготовления этого блюда, поэтому можно немного пофантазировать, чем я собственно и занялся. Я решил приготовить пасту болоньезе с красным луком и стеблем сельдерея, который делает вкус этой пасты еще более изысканным.

Время подготовки 10 минут

Время приготовления 10 минут

Порции 2

ИНГРЕДИЕНТЫ

250 г Макароны (ракушки)

200 г Говядина (фарш)

1 шт. Томат (среднего размера)

1 ч. л. Томатная паста

50 г Лук красный

1 шт. Сельдерей (стебель)

1 ст. л. Оливковое масло

1 зубчик чеснока

по вкусу Соль и перец

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПАСТУ БОЛОНЬЕЗЕ С СЕЛЬДЕРЕЕМ

Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте измельченный зубчик чеснока в течение 30 секунд, добавьте порезанный небольшими кусочками стебель сельдерея и мелко порезанный красный лук, обжарьте еще 1 минуту. Добавьте на сковородку фарш и жарьте, пока он не станет коричневым. Добавьте томатную пасту и томаты, порезанные средним кубиком. Посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте тушить на среднем огне 2 минуты, затем отставьте в сторону. Макароны отварите до готовности согласно инструкции на этикетке. Готовые макароны достаньте шумовкой и переложите в сковородку с заправкой и поставьте ее на средний огонь. Добавьте в сковородку несколько столовых ложек воды, в которой варились макароны и разогрейте в течение 1-2 минут. Подавайте, украсив листьями сельдерея. По желанию вы можете дополнить пасту тертым пармезаном.

РАВИОЛИ С ТЫКВОЙ И СОУСОМ ИЗ КАПЕРСОВ

Вместо традиционной рикотты или мясной начинки мы приготовим равиоли с тыквой. Саму начинку я предлагаю оставить нейтральной, усилив вкус лишь при помощи перца и соли, а соус приготовить на основе сливочного и оливкового масла с пикантными каперсами. Ну а чтобы завершить картину и придать блюду интересную структуру мы подадим их с тонкими кусочками цукини. Поверьте, это восхитительно!

Время подготовки 25 минут

Время приготовления 10 минут

Порции 2

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г Тыква

1 ст. л. Оливковое масло

по вкусу Соль и перец

Для теста

100 г Мука

1 шт. Желток

1 щепотка Соль

Для соуса

50 г Сливочное масло

50 мл Оливковое масло

1 ст. л. Каперсы

100 г Цукини

РАВИОЛИ С ТЫКВОЙ: ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Разогрейте духовку до 180 градусов. Тыкву помойте, почистите и порежьте кубиками небольшого размера. Выложите на противень, застеленный пергаментом, полейте оливковым маслом и запекайте в течение 20-25 минут, пока тыква не станет мягкой. Готовую тыкву выложите в небольшую кастрюльку и перебейте блендером или разомните вилкой до однородного состояния, добавьте соль, перец по вкусу. Приготовьте тесто. Смешайте муку, с желтком, добавьте щепотку соли и немного воды. Хорошо вымесите – тесто должно быть достаточно плотным и не прилипать к рукам. Тонко раскатайте тесто и разрежьте ножом на небольшие квадратики одинакового размера. Выложите немного тыквенного пюре на квадратик теста, сверните его пополам в виде треугольника и защипните края, чтобы получить равиоли классической формы, которая похожа на форму пельменей. Отварите в подсоленной кипящей воде в течение 2 минут после всплытия. Пока варятся равиоли, приготовьте соус, смешав в небольшом сотейнике 50 мл оливкового и 50 г сливочного масла с 1 ст. л. каперсов и проварите на маленьком огне в течение нескольких минут. Готовые равиоли достаньте шумовкой из воды, выложите в глубокую тарелку, полейте соусом и добавьте к ним цукини, порезанные тонкими слайсами при помощи экономки.

ПАСТА С АВОКАДО

Авокадо в моде, и я понимаю – почему. Это идеальный продукт по вкусу и по питательным свойствам. Немного специй и лимонного сока – и авокадо приобретет совершенно новые вкусовые качества . Сегодня предлагаю совместить эти два популярных продукта в одном блюде. Уверен, вам понравится!

Время подготовки 5 минут

Время приготовления 15 минут

Порции

ИНГРЕДИЕНТЫ

250 г Спагетти

1 шт. Авокадо

30 г Грецкие орехи (ядра)

3 веточки Базилик

1 ч. л. Лимонный сок

1 зубчик чеснока

2 ст. л. Оливковое масло

по вкусу Соль и перец

ПАСТА С АВОКАДО: ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

В подсоленную кипящую воду положите спагетти, понемногу опуская в кастрюлю, чтоб не сломать. Проварите минут 5-7, чтобы паста была альденте (не переварилась и была слегка твердовата). Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, очистите от кожуры и порежьте на кусочки. Грецкие орехи очистите от пленок. Базилик промойте и отделите листики от стеблей, стебли могут придать блюду излишнюю горечь. Чеснок почистите, из лимона выдавите сок. Все ингредиенты заправки поместите в блендер и перебейте в однородную массу. Добавьте оливковое масло, оно сделает текстуру соуса еще более нежной. Переложите готовые спагетти в миску, полейте соусом и перемешайте.

Готовить – это просто!

НЕБОЛЬШОЙ СОВЕТ

Меня часто спрашивают, как правильно выбрать авокадо. Тут есть несколько способов. Старайтесь выбрать плод, который имеет более темный зеленый цвет. Считается, что чем темнее авокадо, тем оно будет более спелым. Но тут есть тонкая грань между спелым и переспелым, будьте аккуратны, так как слишком темный цвет будет свидетельствовать о переспелости плода. За исключением особого сорта – черного авокадо. Это его естественный цвет, такой плод тоже хорош, не бойтесь его покупать. А еще вы можете просто немного сдавить плод руками – спелое авокадо должено быть достаточно мягким. А если вы все же взяли твердое авокадо, которое еще не поспело, то у меня есть личный лайфхак – положите его в зип-пакет вместе с яблоком – и плод через 24 часа будет уже спелым. Или же просто положите на подоконник на несколько суток, плод доспеет.

ПАСТА С СУХОФРУКТАМИ

В этом рецепте я решил объединить курагу, инжир и обжаренные куриные шарики для того, чтобы добиться идеального баланса сладкого и соленого. И представляете, все получилось даже лучше, чем я ожидал. Поэтому, спешу поделиться с вами.

Время подготовки 10 минут

Время приготовления 10 минут

Порции 2

ИНГРЕДИЕНТЫ

250 г Макароны Фарфалле

3 ст. л. Подсолнечное масло (или оливковое)

250 г Куриный фарш

2 ст. л. Панировочные сухари

1 шт. Яйцо

30 г Сушеный инжир

30 г Курага

2-3 веточки Базилик

30 г Сыр Пармезан (опционально)

по вкусу Соль и перец

ПАСТА С СУХОФРУКТАМИ: ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Поставьте на огонь кастрюлю с водой. После того, как вода закипит, всыпьте в кастрюлю 250 г фарфалле. Вы можете по желанию использовать для пасты любые другие макароны. Готовые фарфалле посолите и поперчите по вкусу, добавьте 1 столовую ложку подсолнечного масла, чтоб фарфалле не слипалась. Пока готовятся макароны, приготовьте куриные шарики. В миску выложите 250 г куриного фарша, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте 1 яйцо и 2 столовые ложки панировочных сухарей. Перемешайте фарш и сформируйте из него небольшие шарики. Разогрейте сковороду с 2-мя столовыми ложками подсолнечного масла и обжарьте шарики из фарша до образования красивой золотистой корочки. Нарежьте полосочками 30 г кураги и 30 г сушеного инжира. При желании вы можете добавить и другие сухофрукты. Соедините отваренные макароны с мясными шариками и сухофруктами, выложите несколько листиков свежего базилика. Я советую добавить к пасте 30 г тертого пармезана для баланса вкуса, но можно обойтись и без него.

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