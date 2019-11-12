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Війна за незалежність України: "Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі

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Один український воїн був поранений внаслідок бойових дій на Донбасі в понеділок, 11 листопада.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього 11 листопада озброєні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 7 обстрілів:

  • біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

  • неподалік Верхньоторецька – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • в районі Богданівки (за межами дільниці розведення) і Широкиного – зі стрілецької зброї;

  • двічі біля Красногорівки – із СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Старогнатівки– зі стрілецької зброї і підствольних гранатометів.

Війна за незалежність України: "Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 9 ворожих обстрілів:

  • три біля Луганського – із станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Горіхового – із підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

  • чотири неподалік Південного – із мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;

  • біля Новолуганського – із мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи Путіна розв'язали нові бої на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Перов Василий
Перов Василий
Вот вчера сосед Сирожа К нам приехал из АТО, У Сирожи нету ножек, Есть контузия з АТО. А теперь Сирожа плачет, Злая мысль ползёт под скальп - Раз без ножек не поскачешь, Значит, он теперь москаль?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А почему в разделе "food oboz"? Салаты, первые блюда, и "кровавые бои" туда же
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