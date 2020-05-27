Від ста гривень за годину до декількох тисяч євро: дієтологи озвучили ціни на свої послуги

Ціни на послуги дієтолога можуть коливатися від ста гривень за годину консультації до тісячи євро за ведення клієнта протягом місяця.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіли профільні лікарі.

Отже, скільки коштують послуги?

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: місяць ведення коштує 3500 гривень

"Перша консультація у мене коштує 1000 гривень. Потім людина здає аналізи і починається підготовча програма, яка триває 10 днів. За цей період ми повністю розуміємо картину з її самопочуттям і розробляємо стратегію поведінки. Це коштує 2700 гривень за 10 днів. Середній набір аналізів зазвичай коштує близько 1500 гривень. Місяць ведення коштує 3500, тобто протягом місяця лікар перебуває на постійному контакті з клієнтом, спостерігає за динамікою, підказує щось, координує і т.ін".

Лікар-дієтолог Людмила Гончарова: ведення клієнта - тисяча євро на місяць

"Гарний фахівець не може бути дешевим. Консультація у мене коштує 5 тисяч гривень. Пакет аналізів у звичайній лабораторії коштує близько 5-7 тисяч гривень. Ведення клієнта - тисяча євро на місяць, тобто приблизно тисяча гривень на день. Оплата відбувається по фактом за кожну консультацію. Весь цей час лікар перебуває на постійному зв'язку з клієнтом. Клієнт може взяти ведення на 5 днів, на тиждень, щоб за цей час вникнути в суть і в усьому розібратися. Спливає період ведення, і ми обираємо стратегію в залежності від самопочуття клієнта і від його результатів. Зазвичай люди довго не консультуються, місяць-три і далі людина працює самостійно. Кожні три місяці потрібно перездавати біохімічний аналіз, і раз на 6 місяців потрібно робити свіже УЗД. До мене на консультацію людина з'являється кожні три місяці, уточнюючи заздалегідь які аналізи їй потрібно здати".

Лікар-дієтолог Ольга Набока: одноразові консультації для новачків коштують від 100 гривень за годину

"Перша консультація у мене безкоштовна. Подальші одноразові консультації, якщо вони потрібні, для новачків коштують від 100 гривень за годину. Для не новачків такі консультації коштують від 150 до 800 гривень за годину залежно від складності ситуації. Але одноразова консультація - це не лікування, це не ефективно.

Після першого спілкування і визначення масштабів проблеми, я переводжу клієнта на онлайн-спілкування, тобто це скайп, вайбер, відеозв'язок. Скидаю йому всю необхідну інформацію, всі рекомендації, прописую програми, складаю програму харчування, програму покупки продуктів і т.ін. І пропоную клієнту раз на місяць приходити на повторне сканування. У такому форматі ми працюємо від 45 днів до 7 місяців. Весь цей час я перебуваю на постійному зв'язку з клієнтом.

Ведення клієнта коштує від 500 до 3000 гривень на місяць. Вартість залежить від складності ситуації. Оплачується відразу весь курс, незалежно від його тривалості. Якщо ситуація серйозна, і у клієнта наприклад 50-70 кг зайвої ваги, і цю ситуацію не вирішити за місяць, а потрібен курс на 7 місяців, оплачуються відразу всі 7 місяців. В процесі лікування ціна не змінюється, вона вже не збільшиться, якщо знадобляться додаткові обстеження".

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!