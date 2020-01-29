Весняний авітаміноз: що це за явище і як з ним боротися

Весняний авітаміноз – проблема, яка наприкінці зими починає хвилювати багатьох. Але, строго кажучи, те, що ми називаємо "весняним авітамінозом" — не зовсім авітаміноз з медичної точки зору.

Правильне харчування — вірний шлях до здоров'я

Авітаміноз – це захворювання, що виникає внаслідок повної відсутності якогось вітаміну в раціоні. Ви чули про цингу? Це неприємний стан (приклад авітамінозу), що супроводжується висипом, кровотечею ясен, випадінням зубів і синцями по всьому тілу – наслідок браку в раціоні вітаміну С.

"Весняний авітаміноз" правильніше було б назвати "полігіповітамінозом" — комплексним зменшенням надходження в організм незамінних речовин з їжею. Так, на жаль, взимку ми їмо менше свіжих і цілісних продуктів, зловживаємо випічкою, солодощами, фаст-фудом.

Брак вітамінів може призводити до ламкості волосся

Полігіповітаміноз може призводити до тимчасових порушень в роботі ендокринної системи, сухості шкіри, ламкості волосся, ослаблення імунітету. Ось тільки завищеними дозами аскорбінової кислоти ситуацію не виправити. І призначати самому собі полівітамінні комплекси для лікування авітамінозу – не найкраще рішення, оскільки корисні речовини з подібних таблеток засвоюються значно гірше, ніж з їжі.

Як підтримати організм наприкінці зими? Як не допустити весняний авітаміноз у себе і членів своєї родини? OBOZREVATEL підготував для вас п'ять простих лайфхаків. Дотримання цих правил допоможе знизити ризик виникнення застуди, поліпшить ваш настрій, а також стан шкіри і волосся. Щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки.

Город на підвіконні

Мікрогріни

Наші мами і бабусі не даремно взимку вирощували цибулю на кухні. Подібна "доморосла" зелень здатна покрити нестачу вітамінів С, К і А. Наприклад, зелена цибуля містить практично добову дозу цих нутрієнтів у 100 грамах. Крім лука на підвіконні чудово приживаються селера, кріп і петрушка.

Сучасна новинка для боротьби з авітамінозом – мікрогріни та зернові проростки. Пророщений горошок, боби маш, овес, пшениця, конюшина та інше насіння містить у легко засвоюваній формі багато вітаміну В1, калію, магнію і фосфору.

Виростити мікрогрін нескладно. Насіння необхідно промити, викласти на тарілку, застелену серветкою, і залити невеликою кількістю води. Через пару днів "вітамінна бомба" буде готова! Починати досліди з пророщування краще з бобів маш (мунг) – вони найменш примхливі і вимогливі до умов.

Не забувайте щодня додавати свіжу зелень до своїх страв!

Каші, бобові та горіхи

Зернові та горіхи

Ми звикли думати, що більшість вітамінів міститься в овочах і фруктах, але насправді це не зовсім так. Фрукти-овочі – цінне джерело вітаміну С, калію, флавоноїдів, але основну частку таких корисних компонентів, як вітаміни групи В, вітамін Е, магній, кальцій, фосфор, селен, людина отримує з зернових продуктів, бобових і горіхів.

Слідкуйте за тим, щоб у вашому раціоні щодня були присутні 20-30 грам горішків або насіння, порція цільнозернової каші або страва з бобових.

Підгодуйте свою мікрофлору

Квашена капуста

Мікрофлора нашого кишечника також синтезує деякі вітаміни і допомагає в боротьбі з авітамінозом – це біотин, вітамін В1, В2, В6, К2. Але для того, щоб мікрофлора могла виконувати свої функції правильно і в повному обсязі, необхідно подбати про її здоров'я.

На жаль, більшість продуктів, що містять "живі бактерії" (пробіотики) виявляються малоефективними. Замість цього додайте до свого раціону їжу, що здатна "підгодувати" не тільки вас, але і вашу мікрофлору (пребіотики) – це льон, домашня квашена капуста, кимчи, гриби.

Прогулянки на свіжому повітрі

Прогулянка з собакою

Не забувайте, що щоденні прогулянки на свіжому повітрі, особливо у сонячну погоду, допомагають знизити ризик браку вітаміну Д, стимулюють роботу імунної системи і покращують настрій.

Риба, морепродукти і яйця

морепродукти

Вважається, що рослинна їжа постачає нам вітаміни, а тваринна – білок. Насправді, ряд цінних компонентів (вітамінів і вітаміноподібних речовин) можна зустріти виключно у тваринних продуктах.

Наприклад, це вітамін В 12, що захищає людину від розвитку анемії – ним особливо багата риба і морепродукти. Або холін (вітамін В4), необхідний для нормальної роботи нервової системи – він міститься в яйцях.

Риба і яйця також багаті на вітамін Д, незамінні жири Омега-3, сірої, йод і фтор.

На сьогоднішній день дієтологи рекомендують з'їдати 1-2 яйця на день, а також додавати до свого раціону 2-3 порції риби щотижня.

Будьте здорові – і нехай те, що називають весняним авітамінозом, вас ніколи не торкнеться!

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