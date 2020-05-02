Вегетаріанство: дієтолог розповів, чому воно підходить для більшості

Вегетаріанство – це абсолютно здоровий спосіб харчування, який при розумно складеному раціоні є збалансованим і в багатьох випадках корисним для профілактики багатьох захворювань.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила лікарка-дієтологиня Віра Паламар.

Академія харчування та дієтології США підтверджує, що така дієта підходить для більшості людей на всіх етапах життєвого циклу, зокрема жінкам під час вагітності та лактації, новонародженим, дітям, підліткам, літнім людям, а також спортсменам.

Вегетаріанство – це тип харчування, при якому в раціон входить рослинна і молочна їжа, а також яйця. Це відмова від споживання м'яса, риби і морепродуктів. Головний принцип людей, які його дотримуються – жодної їжі, отриманої шляхом забою.

Існують такі варіанти вегітаріанства, як ово-вегетаріанство і лакто-вегетаріанство.

Ово-вегатарінці їдять рослинну їжу і яйця. Оскільки при такому типі харчування в раціоні відсутні молочні та кисломолочні продукти, то виникає необхідність отримання достатньої кількості кальцію з продуктів рослинного походження. Такі продукти, як брокколі, кунжут, мигдаль, квасоля є джерелом кальцію, який має високу засвоюваність.

"Так само хочу звернути увагу, що багато ово-вегатарінців додатково вживають добавки з корисними бактеріями, оскільки при відмові від кисломолочних продуктів знижується їх надходження в організм з їжею. Але я б не рекомендувала цього робити без консультації з лікарем або дієтологом, оскільки не завжди є необхідність в їх застосуванні. В організмі здорової людини міститься достатня й індивідуальна кількість мікроорганізмів (мікробіом), які заселяють кишечник ще при народженні дитини. Якщо у вашому раціоні присутнія кількість клітковини, помірна кількість цукрів, немає якихось серйозних захворювань кишківника, то додатковий прийом препаратів біфідобактерій не потрібен", – зазначила дієтологиня.

Лакто-вегатаріанці їдять рослинну їжу і молочні продукти. Основні проблеми, які можуть виникати при цьому типі харчування можуть бути пов'язані з нестачею в раціоні незамінних жирних кислот, особливо Омега-3 і вітаміну Д.

Для того, щоб компенсувати нестачу Омега -3 жирних кислот, необхідно включати в раціон лляну, соєву, конопляну олію не менше 1-2 столових ложок на день або насіння льону 1-2 чайних ложки. Так само можна в раціон включати спеціальні вегетаріанські препарати Омега-3 жирних кислот.

Що ж стосується вітаміну Д, то в рослинних джерелах його немає. Він синтезується в шкірі під дією ультрафіолетового випромінювання сонячного світла. Однак у великій кількості світових досліджень останніх років, відзначається розвиток нестачі і дефіциту вітаміну Д, навіть у жителів сонячних країн. Тому я рекомендую хоча б раз на рік перевіряти рівень вітаміну Д в крові і за необхідності вживати його препарати, після консультації з лікарем.

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