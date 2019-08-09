Устриці – народу. Що ви знаєте про делікатеси? Тест

Нещодавно здавалося, що устриці – недоступний делікатес з книг та меню дорогих ресторанів. Сьогодні ситуація змінилася: в Україні устриці подають в дуже різних демократичних закладах і навіть у форматі стріт-фуду.

Разом з мережею барів "Білий Налив", які працюють в Києві, Львові, Одесі, Луцьку, Харкові, Вінниці та Сумах, ми створили тест, які допоможе розібратися з найпоширенішими міфами про устриці.

До слова, делікатес цей варто в "Білому налив" всього 29 гривень.

Сподіваємося, завдяки нашому тесту ви дізналися про устриці трохи більше. Зустрінемося в найближчому "Білому наливі"!

Також рекомендуємо пройти тест OBOZREVATEL на на знання української кухні.

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