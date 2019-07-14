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Цей рецепт телятини по-італійськи вас здивує

2.2т Читати матеріал російською

Якщо ви хочете здивувати своїх близьких незвичайним смачним блюдом, варто приготувати телятину по-італійськи, - ніжне тушковане м'ясо ідеально підійде на вечерю як дорослим, так і дітям.

OBOZREVATEL.Smak пропонує детальний покроковий рецепт приготування цієї страви.

Відзначається, що ніжна телятина готується близько двох годин, для неї потрібно трохи червоного вина, овочів і різних спецій, після чого її можна буде подавати як цілком з кісточкою, так і порізаною.

Готова тушкована телятина по-італійськи, оссобуко, апетитно виглядає на тарілці і припаде до смаку кожному домочадцеві.

Повністю прочитати рецепт зі списком інгредієнтів і фото покрокового процесу приготування можна за цим посиланням.

Цей рецепт телятини по-італійськи вас здивує

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