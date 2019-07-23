Три рецепта дуже смачних десертів з кабачків

Незважаючи на те, що традиційно кабачки використовують при приготуванні основних страв, їх можна смачно приготувати і як десерт.

OBOZREVATEL.Smak зібрав три вдалих рецепта приготування пирога, мафінів і запіканки з кабачками.

Варто зауважити, що кабачки чудово поєднуються з борошняними виробами, зокрема, їх часто використовують при приготуванні пирогів, - хоча він виходить досить-таки оригінальним, страва швидко може полюбитися всій вашій родині.

Повний список інгредієнтів і покрокові інструкції з приготування з фото дивіться за цим посиланням.

Дуже цікавою на смак виходить запіканка з кабачків, яку, приготувавши на нашу рецептом, можна використовувати навіть в дієтичному харчуванні.

Найпростішим у приготуванні десертом, мабуть, є маффіни з кабачками, - для їх приготування потрібно всього близько півгодини, при цьому, в результаті виходить частування одразу на компанію людей.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував відмінний рецепт приготування млинців з кабачками.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!