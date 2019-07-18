Три кращих рецепти стейку

Однією з найпопулярніших страв на вечерю є стейк, який можна приготувати з м'яса великої рогатої худоби і навіть риби.
OBOZREVATEL. Smak підготував для вас добірку трьох кращих рецептів для приготування стейка.
Стейк з телятини
Зазвичай стейк з телятини виходить дуже ніжним, проте правильна технологія приготування, щоб м'ясо всередині було соковитим, а зверху покрилося карамельною скоринкою, вимагає особливої ретельності і уваги.
Покроковий рецепт та інгредієнти для приготування цієї страви ви можете знайти тут.
Стейк на кістці
Даний стейк має свої особливості приготування: його потрібно правильно просмажити, інакше можна зіткнутися з ситуацією, коли частина м'яса, розташована ближче до кістки, буде напівсирою, а основна частина стейку просмажиться нормально, або ж навпаки.
Докладний рецепт приготування стейку на кістці можна прочитати за наступним посиланням.
Стейк на сковороді
Найбільш простим з усіх варіантів може бути приготування домашнього стейку на сковороді. Головне – підібрати правильний шматок м'яса, і мати в наявності плиту, сковроду, а також сіль і перець під рукою.
Ми пропонуємо вам ознайомитися з власним оригінальним рецептом приготування стейку на сковороді за цим посиланням.
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