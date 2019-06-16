Торт "Сльоза слона": простий покроковий рецепт з фото і відео

Торт "Сльоза слона" - новий, але вже встиг завоювати популярність серед багатьох господинь як вдалий, простий у приготуванні десерт (завжди актуальне і кукурудзяне печиво за нашим рецептом).

Новий покроковий рецепт з фото і відео було опубліковано на сайті 1000.menu.

За рецептом потрібно 6 яєць, 60 г борошна, 40 г какао, 300 г цукрової пудри і чайну ложку розпушувача на тісто; 100 мл води, 100 г цукру і півтори столових ложки коньяку (можна замінити горілкою, ромом або подібним міцним напоєм) для пропитування; по 150 г цукрової пудри і горіхів, 150 мл молока і 250 г вершкового масла для крему; 100 г шоколаду, 30 г вершкового масла, 60 г вершків для глазурі; і три банана додатково.

В цілому, на випікання і прикрашення торта потрібно близько двох годин часу, при цьому, його калорійність складе близько 308 ккал на 100 г (може варіюватися в залежності від обраних продуктів).

Якщо у вас немає стільки часу, читайте на на OBOZREVATEL.Smak рецепт приготування смачного печива з трьох інгредієнтів за 10 хвилин.

Для приготування потрібно змішати борошно і какао, додати розпушувач, перемішати, просіяти.

Розділити білки і жовтки, збити білки в окремій мисці, коли вони не стануть пишними, почати порціями засипати пудру, після неї по одному додати жовтки, а в кінці, - засипати суміш борошна і какао.

Деко покрити пергаментом для випічки, за бажанням змастити, залити зверху тісто, вирівняти, випікати 10-15 хвилин при температурі в 180 градусів.

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Готовий корж скласти навпіл, поклавши всередину обгорнуту у вологий рушник качалку, притиснути і залишити, поки не охолоне.

Окремо в миску налити воду, змішати її з цукром і закип'ятити, - це сироп для пропитування. Коли він охолоне, в нього потрібно додати спиртне.

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Поставити на плиту молоко, коли закипить, додати майже всю горіхову крихту, проварити пару хвилин, після чого дати охолонути.

В іншому посуді змішати розм'якшене масло і цукрову пудру, збити, порціями додати горіхову масу, добре перемішати, поставити на півгодини в холодильник.

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Корж промазати пропитуванням, викласти зверху крем і розподілити рівномірно по поверхні, в центр покласти банан, скласти корж навпіл.

Приготувати глазур, змішавши порубаний шоколад, м'яке масло і гарячі вершки, поставивши це все на парову баню і помішувати, поки не утвориться однорідна суміш.

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Покрити торт глазур'ю, прикрасити його горіховою крихтою, що залишилася.

Також про приготування торта розповідають на відео:

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