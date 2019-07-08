Торт "Червоний оксамит": кращий покроковий рецепт з фото і відео

Шоколадний торт "Червоний оксамит", - досить нескладний у приготуванні десерт, який через свої смакові якості є у багатьох улюбленим солодким блюдом.

Традиційно його готують як листковий пиріг з вершковою глазур'ю, при цьому, він має насичений червоний колір, повідомляє OBOZREVATEL.Smak з посиланням на сайт "Своїми руками".

За класичним рецептом для приготування торта потрібно по 300 г борошна і цукру, 200 г жирного кефіру, півтори склянки рослинного масла, чотири яйця, по 2 чайних ложки розпушувача і харчового барвника червоного кольору.

Замість барвника можна взяти кашку з 200 г вареного буряка з двома столовими ложками оцту або лимонного соку, свіжі червоні ягоди.

Потрібно просіяти какао і борошно, змішати окремо все рідкі і сухі складові, після чого об'єднати вміст мисок і збити все міксером, залишити на півгодини.

Розділити тісто на дві частини, змастити форму для коржів, покрити її пергаментним папером, викласти одну частину тіста і поставити на 35 хвилин в піч при температурі в 180 градусів.

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Якщо корж буде ще сируватий, то його можна залишити ще на 10-15 хвилин, після чого вийняти з духовки, дати охолонути і вийняти з посуду, після чого приготувати аналогічним чином ще один корж. Щоб вони стали більш м'які, можна загорнути їх після приготування в харчову плівку і відправити на пару годин в холодильник.

Щоб у торта було побільше шарів, можна заздалегідь приготувати вдвічі більше тіста і спекти чотири коржа, або ж поділити тісто на три частини для трьох коржів.

Для крему потрібно 200 г цукру, 300 г сиру і 120 г вершкового масла, - все це збити міксером.

Від коржів потрібно відрізати верхівки, після чого їх можна просочити вишневим сиропом для соковитості, укласти їх, змастивши рясно кремом, не забувши про боки.

Верхівки після зрізання подрібнити, цієї крихтою посипати десерт. Для прикраси можна окремо приготувати інший крем або білі трояндочки, - варіантів дуже багато.

Дивіться процес приготування торта "Червоний оксамит" на відео:

Раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як приготувати швидкий і смачний торт під назвою "Колібрі".

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