Топ-10 продуктів для здорових легень

Банани, помідори, риба та яйця є головними продуктами, які позитивно впливають на здоров'я легень.

Їх регулярне вживання зменшує запалення і слиз, а також покращує здатність організму запобігати захворюванням.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з повним переліком продуктів, а також висновками експертів і результатами досліджень, опублікованими в eatthis.com.

Банани

банани Getty

У бананах міститься висока кількість калію, завдяки чому вони є відмінним вибором для підтримання гарного здоров'я і функціонування легень. Згідно з дослідженням, проведеним в Школі медицини Кек (США), споживання достатньої кількості калію, особливо в дитячому віці, допомагає поліпшити функції та працездатність легень. Крім бананів, також можна відзначити авокадо, гарбуз і апельсини.

Помідори

помідори Delimano

Помідори теж багаті на калій. Дослідження, проведене вченими з Школи громадської охорони здоров'я Bloomberg Джонса Хопкінса (США), показало, що дієта з високим вмістом помідорів уповільнює погіршення стану легень у колишніх курців.

Крім того, вони містять багато вітаміну С, який не тільки зміцнює імунну систему, а й покращує здоров'я легень. "Частина його антиоксидантних властивостей допомагає боротися з такими інфекціями, як пневмонія, і запобігає пошкодженню клітин вільними радикалами", – говорить Триста Бест, дієтологиня і ад'юнкт-професорка в Balance One Supplements.

Багатство томатів рослинними каротиноїдами, зокрема лікопіном, також може сприяти поліпшенню функціонування легень.

Солодка картопля

Солодка картопля Getty

Солодка картопля – це не просто ще одне відмінне джерело калію. Вона, як і помідори, багата каротиноїдами і антиоксидантами. Оскільки антиоксиданти протидіють впливу вільних радикалів, солодка картопля допомагає підтримувати здоров'я легень на клітинному рівні. Крім того, вона містить високу кількість вітаміну А, завдяки чому підтримує дихальні шляхи і знижує ризик легеневих інфекцій.

Жирна риба

лосось Getty

Основна функція легень полягає в тому, щоб насичувати кров киснем і виводити вуглекислий газ. При цьому не всі продукти виробляють однакову кількість вуглекислого газу при метаболізмі. Наприклад, жири виділяють його найменше, а це значить, що омега-3 жирні кислоти, присутні в рибі (лосось, тунець), можуть допомогти зменшити симптоми хронічної обструктивної хвороби легень і емфіземи. Також вони мають протизапальну дію і ефективно борються з ризиком розвитку захворювань.

Крім того, жирна риба багата на вітамін D, який є одним з найважливіших вітамінів для здоров'я легень. Було доведено, що він відіграє захисну роль у хворих на астму.

Гриби

гриби Getty

Такі гриби, як майтаке, морель, лисичка, устриця і шиїтаке теж багаті на вітамін D. Вони можуть допомогти зменшити запалення дихальних шляхів, а також підтримують імунну систему.

Яйця

яйця Getty

Як і жирна риба, яйця багаті на вітамін D і корисні жири. Однак, крім цього, вони містять високоякісний білок, який допомагає підтримувати здоров'я легень, сильні дихальні м'язи та імунну функцію.

Яблука

яблука Getty

Дослідження, яке показало, що помідори можуть уповільнити погіршення здоров'я легень у колишніх курців, також приписало цю здатність і яблукам. Вони багаті на кверцетин (флавоноїд), який володіє антигістамінними, протизапальними і антиоксидантними властивостями.

"Яблука можуть знизити ризик хронічних захворювань легень, астми і бронхіальної гіперактивності", – говорить Лінелл Росс, сертифікований фахівець в сфері здоров'я.

Імбир

імбир Getty

Корінь імбиру також корисний для здоров'я. Він містить спеціальні сполуки, які мають потужну протизапальну дію. Його споживання допомагає захистити легені від пошкоджень ДНК і тканин. Крім того, він надає розслаблюючу дію на гладку мускулатуру, яка відкриваює дихальні шляхи.

Часник

часник АіФ

Часник, особливо якщо його вживати в сирому вигляді або приймати у вигляді екстракту, наповнює організм антиоксидантами, які допомагають захищати клітини легень від пошкоджень вільними радикалами. Крім того, він стимулює шляхи детоксикації організму, підтримує імунну систему, є відхаркувальним засобом і руйнує слиз.

Хрін

хрін Getty

Хрін може стимулювати пазухи і розріджувати застійний слиз в легенях. Дослідження також показують, що він є потужним антиоксидантом, який додають в раціон для боротьби з раком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цукор є найнебезпечнішим продуктом, і його регулярне вживання може призвести до серйозних захворювань серця і судин.

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