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Сніданок в готелі нажахав гостей весілля

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Гості на весіллі були шоковані "розкішною" їжею, яку їм подали в 4-зірковому готелі Лідса.

Про це повідомляє The Sun , посилаючись на співтовариство в соціальній мережі Facebook, присвячене різним негативним відгуками про весільні заходи.

Відзначається, на самому початку гостям весільної вечірки подали незрозумілу страву, що складалися з трьох заморожених йоркширських пудингів з так званим "гарніром з трав".

Сніданок в готелі нажахав гостей весілля

"І це тільки початок. Я сміюся", - пише один з гостей заходу.

На обід їм запропонували курячу страву з кабачками, начиненими фаршированою зеленою квасолею.

Сніданок в готелі нажахав гостей весілля
Сніданок в готелі нажахав гостей весілля

"Що це?!" – задає риторичне питання один із запрошених на весілля.

Дітям і зовсім дісталося лише по половинці піци, до якої доклали консервованого тунця, картоплю-фрі і печену квасолю.

Сніданок в готелі нажахав гостей весілля

У мережі жахнулися фотографіями з заходу, розкритикувавши персонал готелю.

"Я не знаю, чи хворів або десь був відсутній шеф-кухар цього розкішного 4-зіркового готелю, але там явно було щось не так", - пише користувач.

"Якби таке сталося на моєму весіллі, я вже відправився б на кухню і підняв там серйозний скандал" - зазначається в коментарі.

Раніше зірка одного з культових фільмів вразив мережу своєю цікавої їжею.

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