Смачний рецепт пісного борщу з Полісся

Пропонуємо ще один смачний рецепт в скарбничку тим, хто поститься. Цей рецепт заслуговує на увагу ще й тому що він рідкісний.

Відомий кулінарний експерт України Євген Клопотенко знайшов його в одному селі на Поліссі. Ось що він розповідає на своїй сторінці в інстаграмм:

"А чи знаєте ви, що в далекі часи всі українці були практично вегетаріанцями, тому що м'яса було досить мало і домашніх свиней кололи тільки у свята кілька разів на рік? Саме тому всі страви були пісними, хіба що зрідка приправлялись смальцем або салом з часником.

Цей варіант борщу я знайшов в одному селі Полісся, де мені переказав рецепт його приготування один старий. І знаєте, цей рецепт борщу заслуговує на увагу. Він виходить дуже насиченим за смаком і кольором, а пахне так апетитно, що просто неможливо встояти. Так що цей борщ, як і інші пісні рецепти, неодмінно буде вам до смаку.

РЕЦЕПТ

Інгредієнти:

• Буряк - 2 шт.

• Цибуля ріпчаста - 1 шт.

• Картопля - 3-4 шт.

• Болгарський перець - ½ шт.

• Морква -½ шт.

• Квашена капуста - 200 г (з розсолом)

• Томатна паста - 2 ст. л.

• Мед - 1-2 ст. л.

• Сіль і перець - за смаком

1. Приготуйте бульйон на буряках. Але насправді це просто відвар з буряка. Для цього потрібно почистити буряк (1 шт.), Розрізати її навпіл, залити її водою і варити 40 хвилин до готовності. Додайте у відвар ½ цибулини і продовжуйте готувати далі.

2. Картопля (3-4 шт.) Наріжте дрібними кубиками і відправте до бурякового бульйону.

3. Половину моркви наріжте соломкою і додайте в каструлю до бульйону. Нехай все продовжує варитися.

4. Приготуйте зажарку. Для цього болгарський перець (½ шт.) І другу половину цибулини наріжте кубиком і припустіть на сковороді з невеликою кількістю рослинної олії до м'якості протягом 3-5 хвилин. Додайте томатну пасту (2 ст. Л.) І протушкувати ще 2-3 хвилини.

5. Тепер дістаньте з бульйону буряк, дайте їй трохи охолонути і наріжте довільними шматочками. Він дуже гарячий, тому нарізайте акуратно, щоб не обпектися. Поверніть нарізаний буряк в бульйон і туди ж відправте зажарку.

6. Якщо всі овочі готові, додайте в борщ квашену капусту з розсолом (200 г). Проваріть 3 хвилини і пробуйте. Тепер прийшов час довести смак сіллю, перцем і медом (1-2 ст. Л.).

7. Готовий борщ можна залишити на 20 хвилин, щоб він настоявся і наситився ароматами. А можна відправити в духовку з температурою 180 градусів, щоб він протомився протягом 15-20 хвилин. Подавати можна відразу ж гарячим. Хоча ідеального смаку він набере тільки на наступний день! Народна мудрість.

Готувати - це просто!

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