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Що їв та пив Зеленський в Парижі

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12 квітня кандидата в президенти України Володимира Зеленського, після того як він провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, застали за трапезою.

Відео виклали в мережу. OBOZREVATEL.Smak звернув увагу на те, що їв та пив Зеленський.

Що їв та пив Зеленський в Парижі

Отже, на столі дві чашки кави. Явно еспресо.

А також, імовірно, традиційна французька страва – яйця пашот.

Вважається, що така страва - найкращий варіант сніданку. Приготувати її не дуже складно, але тим не менш є свої нюанси.

Що їв та пив Зеленський в Парижі

Як приготувати:

1. Для приготування слід вибирати тільки найсвіжіші яйця, не давніші п'яти днів. Це дуже важливо, адже при варінні свіжий білок повинен огортати жовток.

2. Не варто солити воду, в яку опускаєте яйця, інакше білок зіпсується.

3. Для страви краще всього вибирати великі яйця категорії "екстра". Вони найбільш привабливі.

4. У воду додайте трохи білого оцту. Завдяки йому білок буде огортати жовток.

5. Готують яйця пашот у ледь закипаючій воді. Вона не повинна вже кипіти.

6. Зробіть в воді спеціальною воронку ложкою або віночком. Завдяки воронці білок буде легше приставати до жовтка.

7. Щоб отримати жовток кремового кольору і ніжної консистенції, варіть яйце від 2 до 3 хвилин.

Подавати можна зверху на тості з овочами, зеленню, поливати соусом до смаку (можна часниковим).

Більше рецептів з яєць на нашому сайті.

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