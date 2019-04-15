Що їв та пив Зеленський в Парижі

12 квітня кандидата в президенти України Володимира Зеленського, після того як він провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, застали за трапезою.
Відео виклали в мережу. OBOZREVATEL.Smak звернув увагу на те, що їв та пив Зеленський.
Отже, на столі дві чашки кави. Явно еспресо.
А також, імовірно, традиційна французька страва – яйця пашот.
Вважається, що така страва - найкращий варіант сніданку. Приготувати її не дуже складно, але тим не менш є свої нюанси.
Як приготувати:
1. Для приготування слід вибирати тільки найсвіжіші яйця, не давніші п'яти днів. Це дуже важливо, адже при варінні свіжий білок повинен огортати жовток.
2. Не варто солити воду, в яку опускаєте яйця, інакше білок зіпсується.
3. Для страви краще всього вибирати великі яйця категорії "екстра". Вони найбільш привабливі.
4. У воду додайте трохи білого оцту. Завдяки йому білок буде огортати жовток.
5. Готують яйця пашот у ледь закипаючій воді. Вона не повинна вже кипіти.
6. Зробіть в воді спеціальною воронку ложкою або віночком. Завдяки воронці білок буде легше приставати до жовтка.
7. Щоб отримати жовток кремового кольору і ніжної консистенції, варіть яйце від 2 до 3 хвилин.
Подавати можна зверху на тості з овочами, зеленню, поливати соусом до смаку (можна часниковим).
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