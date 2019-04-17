Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Салат з авокадо: рецепт, завдяки якому Ані Лорак "дочекалася б його"

235Читати матеріал російською

Співачка Ані Лорак 16 квітня представила прем'єру кліпу "Я тебе чекала".

А OBOZREVATEL.Smak ділиться з Ані Лорак і читачами чудовим рецептом, завдяки якому Ані Лорак таки дочекалася б коханого.

Це – салат з авокадо та лососем. Читайте рецепт за цим посиланням в нашій кулінарній книзі.

Салат з авокадо: рецепт, завдяки якому Ані Лорак "дочекалася б його"

Нещодавно Ані Лорак показала в своєму Instagram свою улюблену страву – пасту.

Салат з авокадо: рецепт, завдяки якому Ані Лорак "дочекалася б його"

Читайте на OBOZREVATEL.Smak рецепт смачної пасти з морепродуктами в вершковому соусі.

Салат з авокадо: рецепт, завдяки якому Ані Лорак "дочекалася б його"

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані