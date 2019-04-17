Салат з авокадо: рецепт, завдяки якому Ані Лорак "дочекалася б його"

Співачка Ані Лорак 16 квітня представила прем'єру кліпу "Я тебе чекала".

А OBOZREVATEL.Smak ділиться з Ані Лорак і читачами чудовим рецептом, завдяки якому Ані Лорак таки дочекалася б коханого.

Це – салат з авокадо та лососем. Читайте рецепт за цим посиланням в нашій кулінарній книзі.

Нещодавно Ані Лорак показала в своєму Instagram свою улюблену страву – пасту.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak рецепт смачної пасти з морепродуктами в вершковому соусі.

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