Розкрито секрет приготування ідеальної риби

Популярний шеф-кухар з Малайзії Тайсон Джі розкрив користувачам Instagram секретний спосіб приготування риби в домашніх умовах, який миттєво став надпопулярним.
Перш, ніж почати процес приготування, кулінар розповів, як правильно вибрати рибу.
Він радить, в першу чергу, звернути увагу на очі – вони повинні бути великі і ясні, зябра мати яскраво-червоний колір, а запах повинен бути свіжим і приємним, пише видання cursoinfo.co.il.
Сам шеф-кухар використовував океанського луціана, але цілком підійде окунь, тріска, лосось або лящ.
Для приготування потрібно 200 грамів філе риби, сіль і рослинне і вершкове масло.
Після того, як продукти підготовлені, риба шкірою вниз укладається на сковорідку і обсмажується на повільному вогні до появи золотистої скоринки. Потім її потрібно перевернути і додати шматочок вершкового масла, чекаючи, поки риба буде повністю прожарена.
Потім необхідно нашаткувати селеру на дрібні кубики і обсмажити в маслі на маленькій сковороді. Готова риба викладається на блюдо і прикрашається шматочками селери, базиліком, маринованою зеленою цибулею, смаженою цибулею-шалот і листям селери.
Ось відео процесу приготування, яке Тайсон Джі виклав в соціальну мережу.
Chef @tyson_gee of @ atas.kl at @therumahotel shares how you can easily break down a fish , and a simple recipe to prepare a special dish for your loved ones at home . Stay tuned for the full recipe. #LSALepakSessions #CookingAtHome #HomeCooking #IGLive #AtasModernMalaysianEatery #TheRuMa #TysonGee
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