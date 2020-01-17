Риба для здорового харчування: топ-5 найбільш корисних і недорогих різновидів

Риба – один з найсмачніших та найкорисніших компонентів в раціоні людини. І якщо ви все ще не любите рибу, ймовірно, просто не знайшли "свій" вид або спосіб приготування.

Риба для здорового харчування

Риба річкова і морська, запечена і маринована, в салатах, рагу або як самостійна страва – варіантів безліч! Як і міфів, пов'язаних з цим продуктом. Один з таких міфів – "корисна риба коштує дорого". А до найкориснішої зазвичай відносять делікатеси – осетрові або сьомгу. Але правда в тому, що будь-яка риба у великій кількості містить незамінні для людини речовини:

вітамін В12, який захищає нас від анемії, активізує обмінні процеси, оновлення клітин і тканин;

фосфор, необхідний для міцних та здорових кісток;

хром, що знижує тягу до солодкого і запобігає розвитку діабету;

сірку, необхідну для здоров'я і молодості шкіри та волосся.

Користь, яку ми отримуємо від риби, ніяк не пов'язана з ціною, яку ми за неї платимо. І на доказ цього OBOZREVATEL склав топ-5 корисних і бюджетних видів риби.

1. Оселедець

Запечений оселедець

Так, на першому місці – звичайний оселедець! Правда, не солоний, а свіжий або заморожений. Ця риба містить рекордну кількість "сонячного" вітаміну Д і жирних ненасичених кислот Омега-3 (втричі більше, ніж чорна ікра). Залишається тільки запекти зі спеціями в духовці – і можна насолоджуватися цінним смачним продуктом.

А ось від солоного оселедця краще відмовитися. У такому вигляді в ньому забагато натрію, і шкоди буде більше, ніж користі.

Також важливо пам'ятати, що оселедець – одна з найбільш калорійних риб. За змістом жирів вона не поступається свинині, а значить, людям, які стежать за вагою, необхідно контролювати кількість оселедця в раціоні.

2. Скумбрія

Скумбрія на грилі

У рейтингу риби не відстає від оселедця скумбрія, у якій міститься дефіцитний фтор. Фтор, нагадуємо, – важливий компонент для здоров'я зубів. А скумбрія, приготована на мангалі, – практично делікатес!

Хоча, на жаль, на прилавках магазинів частіше можна зустріти копчену скумбрію. Копчена риба містить канцерогенні речовини, і в такому вигляді її вже не можна віднести до продуктів здорового раціону.

3. Хек і минтай

Хек

Ви любите хек або минтай? Це настільки звичні сорти риби, звичайні, дешеві, що ми їх навіть не сприймаємо, як щось корисне! Даремно... Хек і минтай – відмінні джерела дефіцитного в сучасному раціоні йоду.

Нестача йоду – це проблема, з якою стикаються майже всі жителі України. Вирішувати її за допомогою активних добавок або йодованої солі – не найкраща ідея. А якщо ви доповните свій раціон смачними рибними стравами з хека або минтая, то і про здоров'я щитовидної залози потурбуєтесь, і задоволення отримаєте.

4. Сардини і тріска

Тріска

Нежирні сардини або тріска не поступаються за своїм хімічним складом лососю, але містять менше калорій і менше б'ють по гаманцю.

Однак, є важливий нюанс: відмовтеся від цієї риби в консервованому вигляді. Справа в тому, що для консервації використовується сировина низької якості, до того ж, в процесі обробки такий продукт втрачає більшість корисних речовин. Краще купіть свіжоморожену рибу і самостійно приготуйте її в томатному соусі або вершках з ароматними спеціями.

5. Сазан (дикий короп)

короп

Річкова риба рідко займає провідні позиції в подібних рейтингах, оскільки проживання в прісній, відносно теплій воді не дає можливості накопичити достатню кількість цінних мікроелементів і незамінних жирів. Дикий короп є винятком – він містить практично тижневу дозу вітаміну Д в одній порції! Крім цього, в м'ясі коропа багато цінного для нас калію і цинку.

Короп, запечений в духовці з зеленню, спеціями і лимоном – це не тільки красиве банкетне блюдо, але і цінний продукт, особливо взимку, коли в нашому регіоні так мало сонячного світла і у багатьох спостерігається дефіцит вітаміну Д.

Як бачите, смачна і корисна риба – це зовсім не дорого. Сьогодні західні дієтологи рекомендують додавати до раціону 2-3 порції риби щотижня. Дотримуйтеся цієї рекомендації, зберігайте молодість і здоров'я!

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