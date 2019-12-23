Рецепти найсмачніших страв, щоб рік Щура вдався

Варто заздалегідь переглянути меню на святковий стіл перед зустріччю Нового 2020 року Білого Сталевого Щура.
Якщо "господарь" року буде незадоволений стравами, то до 2021 року можна закликати невдачі, повідомляє FoodOboz.
Відзначається, що під забороною страви з яловичиною і желатином (Бик дружний з Щуром), сир з різким запахом (інші сорти вітаються), квашені продукти, заготовки та напівфабрикати, міцний алкоголь.
Щур любить легку, свіжу і смачну їжу, але її має бути в міру, щоб не довелося потім викидати.
Так, замість холодцю і інших складних м'ясних страв можна швидко приготувати на нашу рецептом:
смачні голубці;
А серед закусок варто згадати рецепти:
канапе з ковбасою і соусом;
чудові канапе з лососем;
молочні бублики з фаршем;
смачна закуска з буряка;
французький террин.
Краще вибрати прості страви, зробити упор на салатах і десертах, всі інгредієнти кришити дрібніше звичайного, не забути додати побільше фруктів, овочів і горішків.
Так, пропонуємо вам прості покрокові рецепти відмінних святкових салатів:
салат "Соняшник" з кукурудзою;
вишуканий салат "Тіффані";
салат з копченою куркою і грибами;
найсмачніший грецький салат;
новорічний салат без майонезу;
апетитний салат "Кучугури".
Крім того, вас можуть зацікавити рецепти таких десертів як:
торт "Спартак" з медом;
ніжний торт "Рафаелло";
повітряні еклери;
чудові тарталетки;
святкове печиво в глазурі;
Нагадаємо, раніше FoodOboz також публікував рецепт фантастичного салату з буряком і чорносливом на свято і кожен день.
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