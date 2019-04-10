Рецепти на Великдень 2019: які страви включити в меню?

До одного з найбільш священних свят в році залишилося зовсім не багато часу. Вдала пора подумати про те, що ж подати на стіл. У кожній українській родині є свої варіанти на цей рахунок. Різняться вони від регіону до регіону і тим не менш є одна річ, яка їх об'єднує. Всі страви, традиційно, готуються вдома, особливо сама паска.

Поглянемо на список страв і рецепти їх приготування:

1.Паска.

Для тіста: 1 кг. борошна, 2 склянки молока, 10 жовтків, 100 г дріжджів, 200 г цукру, 200 г вершкового масла або маргарину, 100 г родзинок, 1/2 ч. ложки солі, 1/2 цедри лимона.

У теплому молоці з 1 ст. ложкою цукру і 3 ст. ложками борошна розводимо дріжджі. Коли суміш почне бродити, влийте в посудину з борошном, додайте перетерті з цукром жовтки, посоліть і замісіть. Місити потрібно до появи пухирців і тоді додати розтоплений жир, добре перемісити, щоб тісто увібрало в себе жир. Далі додаємо промиті родзинки, перемішуємо і ставимо в тепле місце, щоб тісто підійшло. Коли воно збільшитися вдвічі частину викласти у форму, на дно якої потрібно постелити пергамент, попередньо промазаний рослинною або вершковою олією. Форму заповнюємо на 1/3 і знову ставимо в тепле місце, щоб тісто підійшло. Після того як форма заповнитися повністю верх паски покрити жовтком і випікати в духовці при температурі 90-200 ° С протягом 45 хвилин.

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2. Домашня ковбаса.

Напівжирну свинину і яловичину пропускаємо через м'ясорубку, додаємо сіль, перець часник, перемішуємо і залишаємо в холодильнику на 3-4 години. Далі начиняємо кишки, які попередньо добре вимиті і очищені. Ковбаси смажаться на смальці, а потім запікаються в духовці. Спеції додаються за смаком.

3. Шпондер.

Довгий шматок шпондеру добре посолити, поперчити і залишити на ніч в гусятниці. Вранці довести до кипіння у власному соку, який утворився. При необхідності додати трохи води. Після того як закипить дати йому охолонути. Коли шпондер охолоне начинити його зубчиками часнику і посипати приправами. Шпондер потрібно замотати у фольгу і випікати в духовці при невеликій температурі протягом години. Потім залишити охолонути в холодильнику, не знімаючи при цьому фольгу.

4. Полядвиця.

Довгий шматок яловичої вирізки посолити і поперчити. Залишити в гусятниці на одну ніч. Ножем зробити поздовжні отвори і вставити туди зубчики часнику. Додати трохи води і поставити гусятницю на малий вогонь на півтори години. Довести до готовності в духовці (кришку з гусятниці зняти) і охолодити.

5. Хрін з буряком.

Відварити буряк, почистити і потерти на дрібній тертці з хріном. Додати оцет, сіль і цукор за смаком і все перемішати. Подавати до м'ясних страв.

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