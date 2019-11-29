Рецепт снайсмачнішого капустяного пирога

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких смачною випічкою, неодмінно зверніть увагу на рецепт капустяного пирога.

Для того щоб приготувати пиріг з капустою, вам слід заздалегідь придбати кефір, борошно, кілька курячих яєць та інші інгредієнти.

Начинку можна вибирати виходячи зі смакових переваг – можна додати капусту, картоплю, гриби, фарш з м'яса або й зовсім плавлений сир.

При правильному підході ви зможете приготувати чудовий і дуже смачний пиріг.

FoodOboz рекомендує вам звернути увагу на докладний покроковий рецепт приготування неймовірного капустяного пирога за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали своїм читачам, як приготувати смачну страву з капусти, картоплі і м'яса.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся