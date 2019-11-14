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Рецепт смачної і ситної страви з квашеною капустою

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З квашеної капусти можна приготувати наваристий капусняк, який є важливою складовою традиційної української кухні.

Класичний капусняк вариться на жирній свинині з додаванням пшона, саме так його сторіччями готували наші предки. Під час посту замість м'яса використовували гриби.

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Капусняк на смажених або копчених свинячих ребрах особливо любили запорізькі козаки.

Про те, як приготувати цей класичний український суп, читайте в рецепті від FoodOboz за наступним посиланням: Капусняк з квашеної капусти.

Капусняк з квашеної капусти

Капусняк з квашеної капусти

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