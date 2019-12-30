Рецепт смачного справжнього Олів'є

Напередодні святкування Нового року 2020 важливо красиво накрити стіл, який у багатьох не обходиться без салату Олів'є.

FoodOboz пропонує неповторний рецепт цієї страви, який точно запам'ятається всім гостям і домочадцям.

Також дивіться як приготувати дуже оригінальне Олів'є з кальмарами.

Відзначається, що серед сотень різних способів приготування класичного новорічного салату є багато цікавих, але ми пропонуємо зробити його шарами, з твердим сиром, копченою ковбасою і куркою.

Таке Олів'є внесе приємну різноманітність в свято і напевно припаде до смаку чоловікам.

Дивіться покроковий рецепт приготування такого Олів'є з фото за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував підбірку інших простих салатів до новорічного столу.

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