Рецепт смачного справжнього Олів'є

Напередодні святкування Нового року 2020 важливо красиво накрити стіл, який у багатьох не обходиться без салату Олів'є.
FoodOboz пропонує неповторний рецепт цієї страви, який точно запам'ятається всім гостям і домочадцям.
Також дивіться як приготувати дуже оригінальне Олів'є з кальмарами.
Відзначається, що серед сотень різних способів приготування класичного новорічного салату є багато цікавих, але ми пропонуємо зробити його шарами, з твердим сиром, копченою ковбасою і куркою.
Таке Олів'є внесе приємну різноманітність в свято і напевно припаде до смаку чоловікам.
Дивіться покроковий рецепт приготування такого Олів'є з фото за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував підбірку інших простих салатів до новорічного столу.
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