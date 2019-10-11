Рецепт смачного салату з омлетом і ковбасою

При бажанні урізноманітнити домашнє меню ви можете звернути увагу на рецепт приготування дуже смачного салату з омлетом і ковбасою.

Ця страва, до складу якої входять копчена ковбаса, яєчні млинці, а також морква по-корейськи і свіжі огірки, одночасно легка і достатньо поживна. Завдяки наявності різноманітних інгредієнтів салат порадує по-справжньому фантастичним балансом ароматів.

Салат стане справжньою окрасою вашого святкового столу, а його приготування під силу практично будь-якій господині.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування неймовірно смачного салату з омлетом і ковбасою за наступним посиланням.

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