Рецепт смачного салату з огірків, який слід заготовити на зиму

Смачну і вітамінну заготовку з огірків зробити дуже легко.
Такий салат не потребує термічної обробки, прекрасно зберігається під капроновою кришкою і в ньому тільки один основний інгредієнт – огірки. Причому будь-якого сорту і розміру.
Ще вам знадобиться ріпчаста цибуля, нехитрий набір спецій для маринаду і на цьому – все!
Детальний покроковий рецепт простої заготовки з необхідними інгредієнтами читайте за цим посиланням: Салат з огірків на зиму
Салат з огірків на зиму
Цей салат не потрібно стерилізувати, а після приготування вже на третій день його можна подавати до столу. Його смак Вас обов'язково здивує!
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