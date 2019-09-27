Рецепт смачного салату з буряком

Якщо ви дуже любите чорнослив, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування неймовірного салату з чорносливом і буряком.

Чорнослив за своєю природою має гарні смакові якості, його вживання в їжу позитивно впливає на здоров'я організму. У тому випадку, якщо ви дуже часто додаєте даний сухофрукт до своїх страв, такий салат вам неодмінно сподобається.

Салат з чорносливом і буряком – дуже апетитна і смачна страва, що володіє пікантним ароматом.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування смачного салату з чорносливом та буряком за наступним посиланням.

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