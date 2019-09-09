Рецепт смачного салату з баклажанами і грибами

В осінній період можна запросто урізноманітнити своє меню новими цікавими ситними салатами з баклажанами.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам рецепт дуже смачного салату з баклажанами і грибами.

Новини Рецепт неймовірно смачної страви з кабачками

Відзначається, що вам знадобиться баклажан, трохи печериць, цибулі, часнику, зелені, а також різних спецій, - змішані в певних пропорціях, вони виходять просто неймовірно смачними.

В кінцевому підсумку, всього за 20 хвилин часу можна приготувати страву, яку легко можна використовувати як легкий обід або вечерю.

Дивіться повний список необхідних продуктів, а також покроковий рецепт приготування салату з фото процесу за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт дуже смачної грузинської страви з баклажанами і м'ясом, - вона обов'язково припаде до смаку вашим близьким.

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