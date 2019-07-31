Рецепт смачного салату "Обжорка", який дуже простий у приготуванні

Традиційні страви до святкового столу часто починають набридати, в якості альтернативи радимо приготувати незвичайний салат "Обжорка".

Салат нескладно приготувати, адже більшість інгредієнтів для його приготування можна відразу виявити в своєму домашньому холодильнику. Закуска виходить неймовірно смачною і ситною, при правильній подачі стає справжньою окрасою святкового столу.

Втім, "Обжорку" можна готувати не тільки на свята, а й у звичайні вихідні або ж під час відпочинку на природі.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує ознайомитися з покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування салату "Обжорка" з ковбасою за цим посиланням.

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