Рецепт найсмачнішого рататуя із кабачків та баклажанів

Перший рецепт рататуя з кабачків та інших овочів зустрічається в кулінарній книзі 1778 року.

У середні віки його готували небагаті селяни, які жили в районі сучасної Ніцци.

Родзинкою і одночасно візитівкою рататуя з моменту його створення вважаються прованські трави, якими селяни Провансу приправляли цю справу: фенхель, розмарин, м'ята, кмин, базилік. Саме вони надають страві традиційний смак.

Назва "Рататуй" походить від французьких слів "rata" - їжа в просторіччі, і дієслова "touiller" - змішувати.

SmakОbozrevatel пропонує сучасний варіант рататуя, приготованого в мультиварці.

Нам знадобляться кабачки, баклажани, помідори, болгарський перець, цибуля і звичайно, прованські трави.

Детальний рецепт з фото читайте за цим посиланням: Рататуй з кабачків та баклажанів.

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