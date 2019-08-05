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Рецепт смачних млинців з кабачків

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Влітку дуже зручно і смачно готувати різні види млинчиків (які також називають в окремих регіонах України налисниками).

Зокрема, OBOZREVATEL.Smak пропонує приготувати млинці з кабачків.

Відзначається, що рецепт сам по собі дуже простий, однак, щоб отримати дійсно смачну страву, потрібно чітко і послідовно виконувати всі інструкції з її приготування.

При наявності бажання млинці можна доповнити начинкою на ваш смак, - наприклад, це може бути сир або ж тушкована капуста, яйце з зеленою цибулею.

Дивіться повний список інгредієнтів, а також детальний рецепт налисників з кабачків з фото за цим посиланням.

Рецепт смачних млинців з кабачків

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт приготування дуже смачного омлету з кабачками.

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