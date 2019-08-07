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Рецепт шоколадних вареників з сиром

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Якщо ви хочете побалувати своїх близьких чимось незвичайним, для цього ідеально підійдуть шоколадні вареники з сиром.

OBOZREVATEL.Smak наводить простий рецепт приготування цієї на диво смачної страви.

Зауважимо, що для шоколадних вареників не потрібно якихось особливих інгредієнтів, - майже всі вони є у вас вдома постійно, потрібно тільки простежити, щоб також були яйця, какао, сир і трохи молока.

Приготування займе трохи більше півгодини, при цьому, в результаті варениками можна буде ситно нагодувати всю сім'ю.

Крім прекрасних смакових якостей, вареники дуже оригінально виглядають, що обов'язково здивує ваших домочадців.

Дивіться детальний рецепт їх приготування з фото за цим посиланням.

Рецепт шоколадних вареників з сиром

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як приготувати домашні вареники по-селянськи, щоб вийшов смак, знайомий багатьом з дитинства.

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