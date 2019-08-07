Рецепт шоколадних вареників з сиром

Якщо ви хочете побалувати своїх близьких чимось незвичайним, для цього ідеально підійдуть шоколадні вареники з сиром.
OBOZREVATEL.Smak наводить простий рецепт приготування цієї на диво смачної страви.
Зауважимо, що для шоколадних вареників не потрібно якихось особливих інгредієнтів, - майже всі вони є у вас вдома постійно, потрібно тільки простежити, щоб також були яйця, какао, сир і трохи молока.
Приготування займе трохи більше півгодини, при цьому, в результаті варениками можна буде ситно нагодувати всю сім'ю.
Крім прекрасних смакових якостей, вареники дуже оригінально виглядають, що обов'язково здивує ваших домочадців.
Дивіться детальний рецепт їх приготування з фото за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як приготувати домашні вареники по-селянськи, щоб вийшов смак, знайомий багатьом з дитинства.
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