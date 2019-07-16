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Рецепт самого смачного компоту з персиків, який слід заготовити на зиму

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Багато людей в розпал сезону заготовляють різну консервацію на зиму, - одним з найкращих варіантів заготовок є компот з персиків.

З простими покроковими інструкціями від OBOZREVATEL.Smak його зможе приготувати навіть початківець кулінар.

Відзначається, що на середину липня традиційно припадає розпал сезону персиків, їх можна купити на ринках за хорошою знижкою, щоб побалувати своїх близьких цікавими стравами, заготовити на зиму.

Читайте також рецепти приготування найкращих страв з вишні.

Компот з персиків за нашим рецептом готується всього півгодини, при цьому, в холодну пору року він стане чудовою альтернативою магазинним напоям.

Рецепт самого смачного компоту з персиків, який слід заготовити на зиму

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як найкраще приготувати кабачкову ікру на зиму.

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