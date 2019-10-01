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Рецепт самого смачного і простого десерту з яблуками

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Немає нічого смачнішого за ніжні млинці з легкою яблучною начинкою.

FoodOboz пропонує приготувати тонкі млинці на молоці і начинити їх фруктами.

Для цієї страви потрібно вибрати соковиті, кисло-солодкі яблука осінніх сортів і очистити їх від шкірки. Начинка готується по-особливому.

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Про те, як приготувати такий чудовий сезонний десерт, читайте в нашому покроковому рецепті за наступним посиланням: Млинці з яблуками.

Млинці з яблуками

Млинці з яблуками

Також пропонуємо приготувати дуже смачну шарлотку з вишнею.

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