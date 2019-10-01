Рецепт самого смачного і простого десерту з яблуками

Немає нічого смачнішого за ніжні млинці з легкою яблучною начинкою.
FoodOboz пропонує приготувати тонкі млинці на молоці і начинити їх фруктами.
Для цієї страви потрібно вибрати соковиті, кисло-солодкі яблука осінніх сортів і очистити їх від шкірки. Начинка готується по-особливому.
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Про те, як приготувати такий чудовий сезонний десерт, читайте в нашому покроковому рецепті за наступним посиланням: Млинці з яблуками.
Млинці з яблуками
Також пропонуємо приготувати дуже смачну шарлотку з вишнею.
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