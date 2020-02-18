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Рецепт простого і приголомшливо смачного сніданку

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Всього за 10 хвилин можна приготувати ситний і поживний сніданок для всієї родини!

Таке блюдо готується на пательні з ковбасою і сиром на основі тонких лавашів, залитих збитими яйцями. У підсумку виходить дещо схоже на гарячі яєчні сендвічі з казково смачною і ароматною начинкою.

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У начинку також можна додати помідори, зелень, гриби і улюблений соус.

Детальний рецепт такої страви читайте тут: Ледачий сніданок.

Ледачий сніданок

Ледачий сніданок

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