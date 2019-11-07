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Рецепт приголомшливої скумбрії, запеченої з овочами

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Одним з найбільш невигадливих, смачних і поживних варіантів вечері без сумнівів можна визнати запечену рибу.

FoodOboz пропонує рецепт запеченої скумбрії з овочами.

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Скумбрія є дуже поживним продуктом з огляду на вміст великої кількості тваринного білка і корисних жирів, зокрема, елементу омега 3, який в їжу інакше як через рибу отримати в необхідній кількості дуже складно.

Ми пропонуємо приготувати цю смачну рибу на подушечці з овочами і сиром, - це займе всього близько години часу, але цю вечерю ви запам'ятаєте надовго.

Повний список продуктів і детальний рецепт приготування скумбрії з овочами дивіться за цим посиланням.

Рецепт приголомшливої скумбрії, запеченої з овочами

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно смачного минтая в клярі в духовці.

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