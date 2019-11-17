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Рецепт приголомшливої і оригінальної страви з гарбуза

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Сірими і вогкими осінніми вечорами відмінно можуть скрасити настрій яскраві і пряні страви з гарбуза.

FoodOboz пропонує дуже незвичайний рецепт жаркого в гарбузі.

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Рецепт приголомшливо смачної страви з фаршем

Відзначається, що приготування такої страви займає досить багато часу, але всі зусилля варті результату, оскільки при приготуванні в гарбузі м'ясо стає ніжним і солодким.

Крім того, таке блюдо і не призначене для повсякденної трапези, оскільки здорово може здивувати і приємно порадувати гостей на будь-якому святі.

Повний список необхідних продуктів і покроковий рецепт жаркого в гарбузі дивіться за цим посиланням.

Рецепт приголомшливої і оригінальної страви з гарбуза

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт вишуканого і ніжного салату з гарбуза і сиру Фета.

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