Рецепт незрівнянного вершкового соусу

Один з найсмачніших соусів, який століттями використовується кулінарами, готується за лічені хвилини.

Мова про універсальний соус на основі вершків: він ідеально підходить до будь-яких м'ясних, рибних, овочевих страв, а також стане яскравим доповненням до пасти або каш.

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Крім вершків нам знадобиться небагато вершкового масла і ще кілька інгредієнтів, щоб отримати правильну консистенцію.

Про те, як приготувати такий чудовий вершковий соус, читайте в рецепті з відео від FoodOboz за цим посиланням.

Вершковий соус

Нагадаємо, раніше FoodOboz ділився рецептом найсмачніших ледачих голубців в підливі.

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