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Рецепт неймовірно смачної страви з кабачками

4.9т Читати матеріал російською

Початок осені найкращий час навчитися готувати нові приголомшливі страви з кабачків, поки вони ще смачні і дешеві.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам відмінний рецепт не тільки смачних, але і корисних котлет з кабачками.

Варто зауважити, що котлети готуються на основі звичайного м'ясного фаршу, але з додаванням до нього досить великої кількості кабачка, цибулі, яйця і спецій.

Найцікавіше, що блюдо потрібно готувати на пару, завдяки чому котлети стають не тільки дуже смачними, а й корисними, чого не можна сказати про приготовані на сковороді.

Дивіться повний список інгредієнтів і докладний рецепт приготування м'ясних котлет з кабачками на пару за цим посиланням.

Рецепт неймовірно смачної страви з кабачками

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт дуже смачної запіканки з гарбуза.

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