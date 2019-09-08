Рецепт неймовірно смачної страви з кабачками

Початок осені найкращий час навчитися готувати нові приголомшливі страви з кабачків, поки вони ще смачні і дешеві.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам відмінний рецепт не тільки смачних, але і корисних котлет з кабачками.

Варто зауважити, що котлети готуються на основі звичайного м'ясного фаршу, але з додаванням до нього досить великої кількості кабачка, цибулі, яйця і спецій.

Найцікавіше, що блюдо потрібно готувати на пару, завдяки чому котлети стають не тільки дуже смачними, а й корисними, чого не можна сказати про приготовані на сковороді.

Дивіться повний список інгредієнтів і докладний рецепт приготування м'ясних котлет з кабачками на пару за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт дуже смачної запіканки з гарбуза.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!