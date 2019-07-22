Рецепт неймовірно смачного омлету з кабачками

Одним з кращих страв на сніданок у багатьох країнах вже довгий час визнано омлет, - урізноманітнити його смак може додавання кабачків.

OBOZREVATEL.Smak привів прості покрокові інструкції з приготування цієї страви.

Відзначається, що приготування однієї порції займає всього 15 хвилин, при цьому, вона буде мати ніжний смак і красиву скориночку, допоможе насититися на довгий час.

Для повітряного і смачного омлету не потрібно шукати недоступні інгредієнти, оскільки все потрібне вже є у вас на кухні під рукою.

Повний список інгредієнтів і детальний рецепт з фото можете подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував цікавий рецепт дієтичного салату зі свіжим кабачком.

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