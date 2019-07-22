Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт неймовірно смачного омлету з кабачками

1.1т Читати матеріал російською

Одним з кращих страв на сніданок у багатьох країнах вже довгий час визнано омлет, - урізноманітнити його смак може додавання кабачків.

OBOZREVATEL.Smak привів прості покрокові інструкції з приготування цієї страви.

Відзначається, що приготування однієї порції займає всього 15 хвилин, при цьому, вона буде мати ніжний смак і красиву скориночку, допоможе насититися на довгий час.

Для повітряного і смачного омлету не потрібно шукати недоступні інгредієнти, оскільки все потрібне вже є у вас на кухні під рукою.

Повний список інгредієнтів і детальний рецепт з фото можете подивитися за цим посиланням.

Рецепт неймовірно смачного омлету з кабачками

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував цікавий рецепт дієтичного салату зі свіжим кабачком.

Також вас може зацікавити добірка з п'яти кращих рецептів страв з огірком.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані