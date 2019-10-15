Рецепт неймовірно смачних сирників без яєць

Однією з кращих страв для сніданку були і залишаються сирники, різноманітність варіантів приготування яких дозволяє знайти кожному ідеальний за смаком.
FoodOboz пропонує рецепт не тільки смачних, але і корисних сирників без яєць.
У сучасному суспільстві все більша кількість людей вважає за краще робити упор на рослинне харчування і відмовлятися від продуктів тваринного походження.
Є багато причин відмовитися і від яєць.
Зокрема, яйця хоч і можуть похвалитися великою кількістю корисних мікроелементів та вітамінів, дійсно корисні лише домашні, в той час як у великих містах вони дорожче магазинних і знайти їх куди складніше.
Та й самі по собі вони досить важко перетравлюються організмом.
Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування смачних сирників без яєць за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно смачної запіканки з кабачків в мультиварці.
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