Рецепт неймовірно смачних млинців з кабачків

У розпал літа, коли на ринках повно доступних якісних овочів, можна урізноманітнити своє меню, приготувавши незвичайні млинці з кабачків.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам власні покрокові інструкції з приготування цієї страви.

Відзначимо, що за рецептом необхідно додавання молока, яєць і спецій, які надають кабачкам ніжності і прянощів.

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Сумарно всього за годину часу, дотримуючись всіх інструкцій, можна приготувати млинців на всю сім'ю і гостей. При цьому, вони будуть мати яскраво виражений смак і відмінно гармоніювати зі сметаною або соусами.

Повний список інгредієнтів і детальні інструкції з приготування млинців з кабачків з фотографіями процесу дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку з кількох незвичайних, але простих і смачних страв з кабачків.

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