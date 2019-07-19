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Рецепт неймовірно смачних млинців з кабачків

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У розпал літа, коли на ринках повно доступних якісних овочів, можна урізноманітнити своє меню, приготувавши незвичайні млинці з кабачків.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам власні покрокові інструкції з приготування цієї страви.

Відзначимо, що за рецептом необхідно додавання молока, яєць і спецій, які надають кабачкам ніжності і прянощів.

Також читайте рецепт і секрети приготування ідеальних кабачковий оладок.

Сумарно всього за годину часу, дотримуючись всіх інструкцій, можна приготувати млинців на всю сім'ю і гостей. При цьому, вони будуть мати яскраво виражений смак і відмінно гармоніювати зі сметаною або соусами.

Повний список інгредієнтів і детальні інструкції з приготування млинців з кабачків з фотографіями процесу дивіться за цим посиланням.

Рецепт неймовірно смачних млинців з кабачків

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку з кількох незвичайних, але простих і смачних страв з кабачків.

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